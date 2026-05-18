Newsy James Bond. Casting można skończyć. Biały Dom ma idealnego kandydata. To Donald Trump
news

James Bond. Casting można skończyć. Biały Dom ma idealnego kandydata. To Donald Trump

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Bond.+Casting+mo%C5%BCna+sko%C5%84czy%C4%87.+Bia%C5%82y+Dom+ma+idealnego+kandydata.+To+Donald+Trump-166648
James Bond. Casting można skończyć. Biały Dom ma idealnego kandydata. To Donald Trump
W czwartek Amazon MGM Studios ogłosiło, że oficjalnie ruszył casting do roli Jamesa Bonda. W weekend na tę informację zareagował amerykański Biały Dom.

"007. Make America Great Again" - Donald Trump jako agent Jego Królewskiej Mości



Amazon zaangażował do trudnej misji wybrania nowego Bonda Ninę Gold. Wcześniej pracowała ona przy "Konklawe", "Przebudzeniu mocy", "Grze o tron" i "The Crown".

Gold była obecna w Cannes, gdzie rozmawiała na temat castingu Bonda z dziennikarzem Deadline. W rozmowie podkreśliła, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor "ociekający seksapilem". Dodatkowo ujawniła, że poszukiwana jest osoba, która zagra Bonda w co najmniej trzech filmach.

A tak zdaniem Białego Domu powinien wyglądać Bond:


Trump i Amazon są ze sobą raczej w dobrych stosunkach. Studio zrealizował bowiem dokument "Melania" o żonie amerykańskiego prezydenta. Wydaje się jednak, że z tego pomysłu nie skorzysta.

Za reżyserię nowego "Bonda" odpowiadać będzie Denis Villeneuve. Producentami są Amy Pascal i David Heyman. Cała trójka będzie musiała zaakceptować propozycję Niny Gold.

Zwiastun filmu "Konklawe", przy którym pracowała Nina Gold




Powiązane artykuły Bond 26

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2028)

 Bond 26

Skyfall  (2012)

 Skyfall

Casino Royale  (2006)

 Casino Royale

Spectre  (2015)

 Spectre

Najnowsze Newsy

Filmy

Nie żyje Ann Robinson, aktorka znana z "Wojny światów"

Filmy Box office

Box Office Świat: Król popu wiecznie zarabia. "Michael" lepszy od konkurencji

1 komentarz
Inne Festiwale i nagrody Filmy

Barbra Streisand nie pojawi się w Cannes. Miała odebrać honorową Złotą Palmę

1 komentarz
Inne Filmy

Javier Bardem ostro o światowych przywódcach i toksycznej męskości

15 komentarzy
VOD Filmy

Kinowy fenomen tego roku za chwilę trafi na YouTube

5 komentarzy
Filmy

Cate Blanchett w filmie z kategorią X

7 komentarzy
Filmy

Nolan mówi o "Odysei": "Najbardziej ekstremalna wersja tej opowieści"

21 komentarzy