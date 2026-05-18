James Bond. Casting można skończyć. Biały Dom ma idealnego kandydata. To Donald Trump

W czwartek Amazon MGM Studios ogłosiło, że oficjalnie ruszył casting do roli Jamesa Bonda. W weekend na tę informację zareagował amerykański Biały Dom.
"007. Make America Great Again" - Donald Trump jako agent Jego Królewskiej Mości
Amazon zaangażował do trudnej misji wybrania nowego Bonda Ninę Gold
. Wcześniej pracowała ona przy "Konklawe
", "Przebudzeniu mocy
", "Grze o tron
" i "The Crown
". Gold
była obecna w Cannes, gdzie rozmawiała na temat castingu Bonda z dziennikarzem Deadline. W rozmowie podkreśliła, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor "ociekający seksapilem"
. Dodatkowo ujawniła, że poszukiwana jest osoba, która zagra Bonda w co najmniej trzech filmach.
A tak zdaniem Białego Domu powinien wyglądać Bond:
Trump i Amazon są ze sobą raczej w dobrych stosunkach. Studio zrealizował bowiem dokument "Melania
" o żonie amerykańskiego prezydenta. Wydaje się jednak, że z tego pomysłu nie skorzysta.
Za reżyserię nowego "Bonda"
odpowiadać będzie Denis Villeneuve
. Producentami są Amy Pascal
i David Heyman
. Cała trójka będzie musiała zaakceptować propozycję Niny Gold
.
Zwiastun filmu "Konklawe", przy którym pracowała Nina Gold