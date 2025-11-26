Newsy Filmy "Avatar 4" i "Avatar 5" nie powstaną? James Cameron zabiera głos
"Avatar 4" i "Avatar 5" nie powstaną? James Cameron zabiera głos

The Playlist
https://www.filmweb.pl/news/James+Cameron+deklaruje%3A+Je%C5%9Bli+%22Avatar%3A+Ogie%C5%84+i+popi%C3%B3%C5%82%22+nie+sprzeda+si%C4%99%2C+to+kolejnych+cz%C4%99%C5%9Bci+nie+b%C4%99dzie-164097
&quot;Avatar 4&quot; i &quot;Avatar 5&quot; nie powstaną? James Cameron zabiera głos
źródło: Getty Images
autor: Araya Doheny
James Cameron ostro promuje widowisko "Avatar: Ogień i popiół". Ostatnio był gościem Matta Belloniego w jego podcaście "The Town". Rozmawiał z nim m.in. o przyszłości serii.

Co z czwartym i piątym "Avatarem"?



Przypomnijmy, że "Avatar: Ogień i popiół" trafi do kin już za niespełna miesiąc. Jest to trzecia część stworzonego przez Camerona ambitnego cyklu widowisk science fiction. I choć domyka ona większość obecnych wątków, to nie stanowi końca historii. W planach jest "Avatar 4" i "Avatar 5".

Oba filmu mają już gotowe scenariusze i rozpisany plan prac nad nimi. Ale Matt Belloni zapytał Jamesa Camerona o to, co się stanie, jeśli "Avatar: Ogień i popiół" nie będzie tak wielkim kasowym hitem, jak tego oczekuje Disney. Czy jest gotowy zrezygnować z walki o kolejne części.

Biorąc pod uwagę fakt, że James Cameron zaczął myśleć o Pandorze w połowie lat 90. ubiegłego wieku, odpowiedź może Was zaskoczyć. Otóż powiedział bez ogródek: Tak. Absolutnie. Jeśli to ma być koniec, cool.


Nie oznacza to jednak, że zostawi fanów serii na lodzie. Jeśli "Avatar 4" i "Avatar 5" nie powstaną, to Cameron zapowiada, że napiszę książkę, w której domknie historię i która odpowie na wszystkie pytania.

Zapytany, jak to możliwe, że jest w stanie tak łatwo odpuścić walkę o czwartą i piątą część, Cameron odpowiedział, że to dlatego, iż ma w planach dziesięć innych projektów, którym będzie się mógł wtedy w pełni poświęcić. Jednym z nich może, ale nie musi być, "Ghosts Of Hiroshima". Cameron powiedział, że ten projekt nie ma scenariusza i wcale nie jest pewne, że go napisze. Pozwolił jednak, by o nim pisano w mediach, bo autor książki to jego przyjaciel i chciał, żeby książka dobrze się sprzedała.

Belloni zapytał także Camerona o to, czy rozważa oddanie cyklu "Avatar" innemu filmowcy. Tu także reżyser był stanowczy w swojej odpowiedzi: Absolutnie nie.

"Avatar: Ogień i popiół" rozpocznie podbój kin w połowie grudnia.

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"




