James Cameron nakręci "Ostatni pociąg z Hiroszimy" po "Avatarze 3"?

Wygląda na to, że " Avatar ", czyli rozpisane na X części opus magnum Jamesa Camerona , może nie byćktóry reżyser ma w planach. W rozmowie z Los Angeles Times twórca potwierdził stare plotki - najpewniej po trzeciej odsłonie przygód Na'aviKsiążka Charlesa R. Pellegrino "Ostatni pociąg z Hiroszimy: Spojrzenie ocalałych" oraz jej drugie wydanie "Do piekła i z powrotem: ostatni pociąg z Hiroszimy" mają być podstawą scenariusza filmu."Żyjemy w niepewnych czasach" - powiedział Cameron - "Myślę, że opowieść o Hiroszimie ma dziś więcej sensu, niż kiedykolwiek wcześniej.. I pokazała, co może zrobić, gdy użyje się jej przeciwko ludzkości". Cameron nabył prawa do książki już w 2010 roku, jednak od tamtej pory był pochłonięty pracą nad kolejnymi " Avatarami ". Czy za dwa lata znajdzie czas, by zaangażować się w nowym projekt? I wreszcie, czy stanie za kamerą, czy - jak w przypadku " Alita: Battle Angel " - zadowoli się rolą producenta i pomysłodawcy. Fani twórczości reżysera z przełomu lat 80. i 90. woleliby oczywiście ten pierwszy wariant.W trakcie niedawnego wywiadu dla magazynu "Empire" S.S. Rajamouli zapytał Camerona o projekty, które mógł zrealizować, ale tego nie zrobił. Reżyser " Avatara " odpowiedział:Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o najnowszym filmie Jamesa Camerona