Billie Eilish + James Cameron = film koncertowy w 3D. Jest data premiery
Billie Eilish + James Cameron = film koncertowy w 3D. Jest data premiery

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/James+Cameron+i+Billie+Eilish+nakr%C4%99cili+film+%22Hit+Me+Hard+and+Soft%22.+Premiera+w+2026-164051
Billie Eilish + James Cameron=film koncertowy w 3D. Jest data premiery
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Podczas lipcowego koncertu w Manchesterze, Billie Eilish oznajmiła widzom, że na arenie są kamery, a ona wraz z Jamesem Cameronem przygotowuje film w technologii 3D, będący zapisem trasy "Hit Me Hard and Soft". Teraz do sieci trafiła informacja, że produkcja 20 marca 2026 trafi do amerykańskich kin dzięki studiu Paramount. 

Eilish i Cameron przekazali nowinę za pomocą swoich mediów społecznościowych - wokalistka oznajmiła to też fanom podczas finałowego koncertu trasy w San Franscico. Data premiery zwolniła się po tym, jak zapowiadany wcześniej film Matta Stone’a, Treya Parkera i Kendricka Lamara został przesunięty na nieokreślony termin. 




To nie pierwszy koncertowy projekt Eilish w kinach — "Live at the O2" z 2023 roku trafił na duży ekran w ograniczonej dystrybucji, zarabiając 1,29 mln dolarów w USA. Nowa produkcja otrzyma pełne wsparcie dużego studia. Paramount miał już wcześniej oko na kinowe hitowe filmy koncertowe — w tym na "Taylor Swift: The Eras Tour", który ostatecznie trafił bezpośrednio do dystrybucji sieci AMC i zarobił ponad 180 mln dolarów w USA.

Eilish to dwukrotna laureatka Oscara (za piosenki do "Nie czas umierać" i "Barbie"). Sylwetkę artystki przybliżał dokument "Billie Eilish: Świat lekko zamglony" z 2021 roku. "Hit Me Hard and Soft" to jej trzeci studyjny album. 

