Billie Eilish + James Cameron = film koncertowy w 3D. Jest data premiery

Podczas lipcowego koncertu w Manchesterze, Billie Eilish oznajmiła widzom, że na arenie są kamery, a ona wraz z Jamesem Cameronem przygotowuje film w technologii 3D, będący zapisem trasy "Hit Me Hard and Soft". Teraz do sieci trafiła informacja, że produkcja 20 marca 2026 trafi do amerykańskich kin dzięki studiu Paramount.
Eilish
i Cameron
przekazali nowinę za pomocą swoich mediów społecznościowych - wokalistka oznajmiła to też fanom podczas finałowego koncertu trasy w San Franscico. Data premiery zwolniła się po tym, jak zapowiadany wcześniej film Matta Stone’a
, Treya Parkera
i Kendricka Lamara
został przesunięty na nieokreślony termin.
To nie pierwszy koncertowy projekt Eilish
w kinach — "Live at the O2" z 2023 roku trafił na duży ekran w ograniczonej dystrybucji, zarabiając 1,29 mln dolarów w USA. Nowa produkcja otrzyma pełne wsparcie dużego studia. Paramount miał już wcześniej oko na kinowe hitowe filmy koncertowe — w tym na "Taylor Swift: The Eras Tour
", który ostatecznie trafił bezpośrednio do dystrybucji sieci AMC i zarobił ponad 180 mln dolarów w USA. Eilish
to dwukrotna laureatka Oscara
(za piosenki do "Nie czas umierać
" i "Barbie
"). Sylwetkę artystki przybliżał dokument "Billie Eilish: Świat lekko zamglony
" z 2021 roku. "Hit Me Hard and Soft"
to jej trzeci studyjny album.