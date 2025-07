James Cameron szykuje film 3D z supergwiazdą popu

TUTAJ.

Cameron i Eilish kręcą w Manchesterze

Piosenkarka ogłosiła radosną nowinę wczoraj wieczorem, podczas pierwszego z czterech wyprzedanych koncertów w Manchesterze w hali Co-op Live.- powiedziała Eilish do zebranego tłumu - Eilish dodała, że Cameron znajduje się gdzieś w tłumie.- zaznaczyła artystka. Billie Eilish to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, która zyskała międzynarodową sławę w wieku zaledwie 14 lat dzięki singlowi "Ocean Eyes" (2015). Jej debiutancki album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) stał się światowym fenomenem, zdobywając 3 nagrody Grammy, w tym za album roku. Łącznie Eilish sprzedała ponad 60 milionów egzemplarzy płyt i singli na całym świecie. Ma na koncie dwa Oscary za piosenki do filmów " Nie czas umierać " oraz " Barbie ". James Cameron to jeden z najbardziej znanych i kasowych reżyserów w dziejach kina. W jego filmografii znajdziemy takie megahity jak " Terminator 2 ", " Titanic ", " Avatar " oraz " Avatar: Istota wody ". W tym roku na ekrany trafi jego nowe dzieło " Avatar: Ogień i popiół ".