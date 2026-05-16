James Cameron i Robert Rodriguez nakręcą film w 17 dni?
World of Reel
W trakcie obszernego wywiadu dla The Empire Film Podcast James Cameron ujawnił między innymi, że planuje nakręcić film z Robertem Rodriguezem. Obaj pracowali już wcześniej przy widowisku "Alita", ale tym razem ma to być coś zupełnie innego. Cameron chciałby, że zdjęcia trwały zaledwie 17 dni. 

Robert Rodriguez i ja rozmawiamy o zrobieniu czegoś tak absurdalnie szybkiego, że po prostu nakręcimy cały film w jakieś 17 dni – powiedział Cameron. Bo naprawdę spodobało mi się doświadczenie przy "Hit Me Hard and Soft" ("Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (w technologii 3D)"). Nakręciłem cały film w sześć dni. Pomyślałem sobie: do cholery, co zajmuje cztery lata?

Teraz, gdy prace nad "Avatarem 4" są zawieszone, Cameron prawdopodobnie chce skupić się na czymś innym – może wyreżyserować "Ghosts of Hiroshima" o bombardowaniu w Hiroszimie i w Nagasaki, a może adaptacja "Diabłów" albo nawet reboot "Terminatora", o którym regularnie wspomina. Wszystkie te projekty najpewniej wymagałyby jednak znacznie więcej niż 17 dni zdjęciowych, więc współpraca z Rodriguezem prawdopodobnie dotyczy czegoś, czego jeszcze nie ogłoszono.

Rodriguez z kolei planuje nakręcić "Incognito" – film akcji z Michaelem Peñą i Jessicą Albą, którego produkcja ma ruszyć w czerwcu w Austin. Ale zapewne także nie o tym filmie mówił Cameron. 

