James Cameron nie zostawił suchej nitki na "Obcym 3". "To była najgłupsza rzecz"

James Cameron And Michael Biehn Were Furious Over What Happened To Hicks, Newt And Bishop After “Aliens”



“I thought that was the stup!dest fucking thing.”



“You spent the last third of your movie saving her.”



“You build a lot of goodwill around the characters of Hicks and Newt and Bishop. And then the first thing they do in the next film is kill them all off, right? Really smart, guys.”



“And replace them with a bunch of fucking convicts that you hate and want to see die. Really clever.”