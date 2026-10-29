James Cameron nie zostawił suchej nitki na "Obcym 3". "To była najgłupsza rzecz"

Od premiery "Obcego 3" minęły już lata, ale James Cameron wciąż nie kryje rozczarowania decyzjami twórców filmu. Reżyser "Obcego - decydującego starcia" szczególnie mocno skrytykował sposób, w jaki potraktowano bohaterów, których widzowie poznali w jego produkcji.
Cameron wściekły na decyzje twórców "Obcego 3"
Podczas niedawnej wizyty w podcaście Michaela Biehna
, odtwórcy roli kaprala Hicksa
, Cameron
został zapytany o trzecią część cyklu. Nie przebierał w słowach, komentując losy Hicksa
, małej Newt
i androida Bishopa
: To była najgłupsza, ku*wa, rzecz. Budujesz sympatię widzów do Hicksa, Newt i Bishopa, a potem w pierwszej scenie kolejnego filmu zabijasz ich wszystkich. Naprawdę świetny pomysł, panowie. W zamian dostaliśmy bandę cholernych skazańców, których nienawidzimy i chcemy zobaczyć martwych. Naprawdę genialne.
W "Obcym 3
" Hicks
i Newt
(Carrie Henn
) giną poza kadrem, gdy kapsuła ratunkowa statku Sulaco rozbija się na planecie-więzieniu Fiorina 161. Przeżywa uszkodzony android Bishop
(Lance Henriksen
), ale po krótkim przywróceniu go do działania zostaje wyłączony. Ellen Ripley
(Sigourney Weaver
) również nie doczekała się szczęśliwego zakończenia - po starciu z ksenomorfem poświęca życie, by nie dopuścić do przejęcia obcego przez korporację.
Choć z czasem część widzów zaczęła łagodniej oceniać film, jego premiera w 1992 roku spotkała się z dużą krytyką. Produkcja mocno odbiegała od kierunku, jaki sugerowała odsłona Camerona
. Reżyserem trzeciej części był David Fincher
, który później odcinał się od filmu.
Przez lata pojawiały się też pomysły na kontynuację bez uwzględniania wydarzeń z "Obcego 3
" i "Obcego: Przebudzenia
". Neill Blomkamp
planował film, który przywróciłby Ripley
i Hicksa
, a koncepcję wspierała część fanów. Projekt jednak upadł, gdy Ridley Scott
wrócił do serii, by nakręcić "Obcego: Przymierze
". Blomkamp
mówił później o rozczarowaniu, że jego wizja nie doczekała się realizacji.
"Obcy 3" - zwiastun