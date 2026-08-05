James Cameron pożegna się z "Avatarem"? Reżyser myśli o "ostatnim akcie" swojej kariery

Wygląda na to, że James Cameron coraz poważniej zastanawia się nad tym, co chce jeszcze zrobić w swojej karierze. Reżyser "Avatara" przyznał w najnowszym wywiadzie, że rozważa różne projekty, które chciałby zrealizować w przyszłości. Nie wyklucza to kolejnych filmów z serii, ale jego słowa sugerują, że kontynuowanie serii o Pandorze nie jest już oczywistym wyborem.
James Cameron o swojej przyszłości
Cameron Getty Images © Eamonn M. McCormack
od dawna podkreśla, jak ogromnym przedsięwzięciem są kolejne części "Avatara
". Kilka miesięcy temu mówił wprost, że produkcje są "zbyt ogromne, zbyt drogie i wymagają zbyt dużo czasu", by bez końca realizować je w dotychczasowy sposób. Jeszcze wcześniej określał powstanie "Avatara 4
" jako bardzo prawdopodobne, ale nie chciał jednoznacznie potwierdzić, że film rzeczywiście trafi na ekrany.
Teraz jego wypowiedzi brzmią jeszcze bardziej znacząco. Przy okazji odebrania Governor General’s Prize w Kanadzie twórca przyznał, że zastanawia się nad innymi historiami, które chciałby opowiedzieć, i określił obecny etap swojego życia zawodowego mianem planowania "ostatniego aktu" kariery. To jest teraz najważniejsze pytanie. Przez 21 lat istniał pewien rozpęd związany z uniwersum "Avatara". Zaczęliśmy w 2005 roku i od tamtej pory trwa to właściwie nieprzerwanie. Teraz patrzę na krajobraz i pytam siebie: jakie są inne historie, które chcę opowiedzieć? Ile z nich muszę wyreżyserować sam, a ile mogę napisać lub wyprodukować z innymi twórcami?
Reżyser stworzył nawet własne kryterium wyboru przyszłych projektów. Jak przyznał, w ostatnich tygodniach rozpisał wszystkie pomysły, które chciałby zrealizować, i zaczął od pytania: Co przyniesie najwięcej dobrego?. Cameron
zastanawia się, które historie mogą w jakiś sposób poprawić świat, w którym będą dorastać jego dzieci i kolejne pokolenia. Na razie nie podjął jednak żadnej konkretnej decyzji.
Jednym z powodów, dla których przyszłość "Avatara
" stoi pod znakiem zapytania, mogą być również kwestie finansowe. "Avatar: Istota wody
" oraz pierwsza część były gigantycznymi sukcesami, ale "Avatar: Ogień i popiół
" zarobił około 1,49 miliarda dolarów na całym świecie. To wciąż imponujący wynik, jednak niższy od rezultatów poprzednich odsłon. Problemem pozostaje również ogromny budżet serii - według doniesień produkcja kolejnych części może kosztować 400 milionów dolarów lub więcej. Na ten moment wciąż nie nie stwierdzono jednak kategorycznie, że kolejna odsłona nie powstanie.
"Avatar: Ogień i popiół" - zwiastun