Pandora w płomieniach! Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół" wypełniony akcją

Będzie się działo! A w każdy razie to zdaje się obiecywać najnowszy zwiastun widowiska Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół"
Zobacz nowy zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"
Wracamy na Pandorę. Co nas czeka? "Avatar: Ogień i popiół"
to trzecia część cyklu, który tworzy historię światowego box office'u. Widowisko trafi do kin na całym świecie już w grudniu tego roku.
Bohaterami filmu są ponownie Jake (Sam Worthington
), Neytiri (Zoe Saldaña
) i ich dzieci. Los rzuci ich ku nowym wyzwaniom, a widzowie zobaczą Pandorę od zupełnie innej strony. Porzucimy morskie pejzaże na rzecz ziem zamieszkały przez plemię ognia. Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy.
"Avatar: Ogień i popiół
" do polskich kin zawita 19 grudnia
. W obsadzie, oprócz Worthingtona
i Saldañy
, znaleźli się także: Giovanni Ribisi
. Kate Winslet
, Jemaine Clement
, Sigourney Weaver
, David Thewlis
, Cliff Curtis
, Edie Falco
.
Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Avatar: Istota wody"