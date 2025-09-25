Newsy Filmy Pandora w płomieniach! Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół" wypełniony akcją
Pandora w płomieniach! Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół" wypełniony akcją

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Cameron+wraca+na+Pandor%C4%99.+Zobacz+nowy+zwiastun+widowiska+%22Avatar%3A+Ogie%C5%84+i+popi%C3%B3%C5%82%22-163109
Pandora w płomieniach! Zwiastun filmu &quot;Avatar: Ogień i popiół&quot; wypełniony akcją
Będzie się działo! A w każdy razie to zdaje się obiecywać najnowszy zwiastun widowiska Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół"

Zobacz nowy zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"




Wracamy na Pandorę. Co nas czeka?



"Avatar: Ogień i popiół" to trzecia część cyklu, który tworzy historię światowego box office'u. Widowisko trafi do kin na całym świecie już w grudniu tego roku.

Bohaterami filmu są ponownie Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) i ich dzieci. Los rzuci ich ku nowym wyzwaniom, a widzowie zobaczą Pandorę od zupełnie innej strony. Porzucimy morskie pejzaże na rzecz ziem zamieszkały przez plemię ognia. Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy. 

"Avatar: Ogień i popiół" do polskich kin zawita 19 grudnia. W obsadzie, oprócz Worthingtona i Saldañy, znaleźli się także: Giovanni Ribisi. Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, David Thewlis, Cliff Curtis, Edie Falco.

Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Avatar: Istota wody"



