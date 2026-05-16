James Franco wraca do Hollywood po latach kryzysu zawodowego

James Franco zapowiada swój powrót do Hollywood. Aktor pojawił się na czerwonym dywanie w Cannes i i udzielał wywiadów, w których mówił o swojej nowej dużej roli w blockbusterze. Nie zdradził jednak, o jaki film chodzi. 

James Franco – załamanie kariery



Kariera Franco mocno wyhamowała po oskarżeniach o niewłaściwe zachowania seksualne i nadużycia wobec studentek Tisch School of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim. Aktor był oskarżany m.in. o molestowanie seksualne oraz dyskryminację ze względu na płeć. Franco zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że są niezgodne z prawdą.

W 2021 roku zawarł jednak ugodę z oskarżycielkami i zgodził się wypłacić ponad 2 miliony dolarów odszkodowania. Po skandalu aktor praktycznie zniknął z dużych hollywoodzkich produkcji. Od czasu oskarżeń zagrał jedynie w trzech niskobudżetowych produkcjach niezależnych. Później zwrócił się ku europejskiemu kinu – w zeszłym roku wystąpił we francuskim "Le Prix de l’argent" i włoskim "Hey Joe", choć żaden z tych filmów nie trafił do amerykańskiej dystrybucji.

Nie tylko Hollywood odwróciło się od Franco. Nawet jego dawny bliski przyjaciel Seth Rogen przestał się z nim kontaktować i wielokrotnie publicznie go krytykował. 

Dziś Franco zapewnia, że "całkowicie się zmienił" i chce odbudować swoją pozycję w branży. Zapewnia, że jego nowy film został już nakręcony, ale – zgodnie z jego słowami – ukaże się pod koniec tego roku albo wiosną-latem 2027 roku.

James Franco w "Disaster Artist". Zobacz zwiastun



Ostatnią dużą rolą Franco był Tommy Wiseau w napisanym i wyreżyserowanym przez niego "Disaster Artist", za który zdobył Złoty Glob. Niewykluczone, że stracił również szansę na nominację do Oscara dla najlepszego aktora, ponieważ oskarżenia pojawiły się tuż przed rozpoczęciem głosowania.





