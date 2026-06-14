Czy to koniec przyjaźni Setha Rogena i Jamesa Franco?

Po tym, jak James Franco pojawił się w Cannes i zapowiedział swój wielki powrót do kina, wiele osób zastanawia się, czy po zesłaniu na wygnanie Hollywood faktycznie przyjmie go z powrotem i wybaczy mu jego winy. O stosunki z aktorem został zapytany jego niegdysiejszy przyjaciel Seth Rogen. W najnowszym wywiadzie dla "The New York Timesa" aktor potwierdził, że w tej kwestii się nic nie zmieniło – od dawna nie rozmawia z Jamesem Franco i nie zamierza ponownie nawiązywać z nim zawodowej współpracy.
Rogen zapytany o relację z dawnym przyjacielem po oskarżeniach o niewłaściwe zachowania seksualne nie chciał wdawać się w szczegóły. Podkreślił jednak, że jego stanowisko od lat pozostaje niezmienne. Szczerze mówiąc, wszystkie niuanse tej sytuacji są zbyt osobiste, żebym teraz o nich opowiadał. To bardzo prywatna sprawa. Jest jej publiczna strona, o której już mówiłem, i nadal mam dokładnie takie samo stanowisko jak wcześniej. Dowód jest prosty – od lat z nim nie pracuję. Osobista część tej historii jest jednak znacznie bardziej złożona i dotyczy także innych osób, których nie chciałbym w to wciągać. Nic się nie zmieniło od czasu, gdy ostatnio o tym mówiłem. Nie pracowałem z nim od bardzo dawna i nie mam takich planów
– powiedział aktor.
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Seth Rogen
Dziennikarka Lulu Garcia-Navarro dopytała następnie, czy utrzymuje jeszcze kontakt z Franco. Odpowiedź była krótka i jednoznaczna. Nie, nie rozmawiałem z nim od bardzo dawna.
Przez lata Rogen i Franco tworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów komediowych w Hollywood. Ich wspólna droga rozpoczęła się na planie serialu "Freaks and Geeks
" Paula Feiga
, który zadebiutował na antenie NBC pod koniec 1999 roku. Rogen miał wówczas 16 lat, a Franco 21. Później wielokrotnie spotykali się na ekranie, występując razem w takich hitach jak "Wpadka
", "Boski chillout
", "To już jest koniec
" czy "Wywiad ze słońcem narodu
".
Kariera Franco
załamała się w 2018 roku, gdy pięć kobiet – w tym cztery jego byłe studentki aktorstwa – oskarżyły go o zachowania o charakterze seksualnego wykorzystywania. Dwie z nich rok później złożyły pozew zbiorowy, zarzucając aktorowi szeroko zakrojone niewłaściwe zachowania wobec studentek oraz nadużywanie swojej pozycji nauczyciela i pracodawcy poprzez sugerowanie możliwości otrzymania ról w jego produkcjach. W 2021 roku sprawa zakończyła się ugodą opiewającą na 2,23 miliona dolarów.
Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Rogen
odcina się od możliwości ponownej współpracy z Franco
. Już w 2021 roku, w rozmowie z "The Sunday Times", przyznał, że żałuje swojej wcześniejszej deklaracji z 2018 roku, kiedy sugerował, że mógłby jeszcze pracować z dawnym partnerem ekranowym. Patrzę dziś na tamten wywiad z 2018 roku, w którym mówiłem, że nadal będę współpracował z Jamesem. Prawda jest taka, że tego nie zrobiłem i obecnie nie mam takich planów
– stwierdził.
Sam Franco odniósł się do ich relacji w wywiadzie dla "Variety" w 2024 roku. Nie ukrywał wtedy rozczarowania końcem wieloletniej znajomości. Nie. Nie rozmawiałem z Sethem. Kocham Setha. Mieliśmy za sobą 20 wspaniałych lat, ale chyba to już koniec. I nie dlatego, że nie próbowałem. Powiedziałem mu, jak wiele dla mnie znaczył
– wyznał wtedy aktor.
Wszystko wskazuje więc na to, że po dwóch dekadach wspólnych projektów i przyjaźni drogi Setha Rogena
i Jamesa Franco
rozeszły się definitywnie – zarówno prywatnie, jak i zawodowo.