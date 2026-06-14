Newsy Filmy Czy to koniec przyjaźni Setha Rogena i Jamesa Franco?
Filmy

Czy to koniec przyjaźni Setha Rogena i Jamesa Franco?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Franco+wraca.+Ale+Seth+Rogen+nie+zamierza+mie%C4%87+z+nim+kontaktu-167091
Czy to koniec przyjaźni Setha Rogena i Jamesa Franco?
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Po tym, jak James Franco pojawił się w Cannes i zapowiedział swój wielki powrót do kina, wiele osób zastanawia się, czy po zesłaniu na wygnanie Hollywood faktycznie przyjmie go z powrotem i wybaczy mu jego winy. O stosunki z aktorem został zapytany jego niegdysiejszy przyjaciel Seth Rogen. W najnowszym wywiadzie dla "The New York Timesa" aktor potwierdził, że w tej kwestii się nic nie zmieniło – od dawna nie rozmawia z Jamesem Franco i nie zamierza ponownie nawiązywać z nim zawodowej współpracy.

Seth Rogen o przyjaźni z Jamesem Franco: Od dawna nie mamy kontaktu



Rogen zapytany o relację z dawnym przyjacielem po oskarżeniach o niewłaściwe zachowania seksualne nie chciał wdawać się w szczegóły. Podkreślił jednak, że jego stanowisko od lat pozostaje niezmienne.

Szczerze mówiąc, wszystkie niuanse tej sytuacji są zbyt osobiste, żebym teraz o nich opowiadał. To bardzo prywatna sprawa. Jest jej publiczna strona, o której już mówiłem, i nadal mam dokładnie takie samo stanowisko jak wcześniej. Dowód jest prosty – od lat z nim nie pracuję. Osobista część tej historii jest jednak znacznie bardziej złożona i dotyczy także innych osób, których nie chciałbym w to wciągać. Nic się nie zmieniło od czasu, gdy ostatnio o tym mówiłem. Nie pracowałem z nim od bardzo dawna i nie mam takich planów – powiedział aktor.

GettyImages-2276183573.jpg Getty Images © Andreas Rentz
Seth Rogen
Dziennikarka Lulu Garcia-Navarro dopytała następnie, czy utrzymuje jeszcze kontakt z Franco. Odpowiedź była krótka i jednoznaczna.

Nie, nie rozmawiałem z nim od bardzo dawna.

Przyjaźń Seth RogenSetha RogenaJamesa Franco to już przeszłość



Przez lata Rogen i Franco tworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów komediowych w Hollywood. Ich wspólna droga rozpoczęła się na planie serialu "Freaks and Geeks" Paula Feiga, który zadebiutował na antenie NBC pod koniec 1999 roku. Rogen miał wówczas 16 lat, a Franco 21. Później wielokrotnie spotykali się na ekranie, występując razem w takich hitach jak "Wpadka", "Boski chillout", "To już jest koniec" czy "Wywiad ze słońcem narodu".

Kariera Franco załamała się w 2018 roku, gdy pięć kobiet – w tym cztery jego byłe studentki aktorstwa – oskarżyły go o zachowania o charakterze seksualnego wykorzystywania. Dwie z nich rok później złożyły pozew zbiorowy, zarzucając aktorowi szeroko zakrojone niewłaściwe zachowania wobec studentek oraz nadużywanie swojej pozycji nauczyciela i pracodawcy poprzez sugerowanie możliwości otrzymania ról w jego produkcjach. W 2021 roku sprawa zakończyła się ugodą opiewającą na 2,23 miliona dolarów.

Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Rogen odcina się od możliwości ponownej współpracy z Franco. Już w 2021 roku, w rozmowie z "The Sunday Times", przyznał, że żałuje swojej wcześniejszej deklaracji z 2018 roku, kiedy sugerował, że mógłby jeszcze pracować z dawnym partnerem ekranowym.

Patrzę dziś na tamten wywiad z 2018 roku, w którym mówiłem, że nadal będę współpracował z Jamesem. Prawda jest taka, że tego nie zrobiłem i obecnie nie mam takich planów – stwierdził.

Sam Franco odniósł się do ich relacji w wywiadzie dla "Variety" w 2024 roku. Nie ukrywał wtedy rozczarowania końcem wieloletniej znajomości.

Nie. Nie rozmawiałem z Sethem. Kocham Setha. Mieliśmy za sobą 20 wspaniałych lat, ale chyba to już koniec. I nie dlatego, że nie próbowałem. Powiedziałem mu, jak wiele dla mnie znaczył – wyznał wtedy aktor.

Wszystko wskazuje więc na to, że po dwóch dekadach wspólnych projektów i przyjaźni drogi Setha Rogena i Jamesa Franco rozeszły się definitywnie – zarówno prywatnie, jak i zawodowo.

Seth Rogen i James Franco w filmie "Wywiad ze słońcem narodu" – zwiastun



Powiązane artykuły James Franco

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Wiemy, kto nakręci "Lilo & Stitcha 2". To legenda animacji

Filmy

Russell Crowe wie, dlaczego "Gladiator II" się nie udał

21 komentarzy
Filmy

"Straszny film" zarobił fortunę. Ile dostała jego gwiazda?

14 komentarzy
Filmy Rankingi

TOP: Quentin Tarantino nie znosi tych tych filmów

46 komentarzy
Filmy

"Królestwo Kryształowej Czaszki" to najgorszy "Indiana Jones"?

52 komentarze
Filmy

Dlaczego Jesse Eisenberg nie chciał już grać Marka Zuckerberga?

10 komentarzy

Jak Zendaya zareagowała na finał "Euforii"?

14 komentarzy