SZOK! Paramount już szykuje własne uniwersum DC? A jeszcze nie kupiło Warner Bros. Discovery

Niezwykle ciekawy artykuł pojawił się ostatnio na portalu Puck. Wynika z niego, że Paramount może mieć inną wizję uniwersum DC od tej, jaką rozwijają Peter Safran i James Gunn, szefowie DC Studios.
Reżyser "Zniknięć" nakręci jednak film w świecie DC?
Kim Masters opisała na stronach portalu Puck wycieczkę Josha Greensteina, nowego szefa Paramountu pod rządami Skydance, do Pragi. Tam spotkał się z reżyserem Zachem Creggerem,
który właśnie kręci filmowe "Resident Evil". Tematem rozmowy był pomysł Creggera na film z uniwersum DC.
Przypomnijmy, że o projekcie zrobiło się głośno latem. W jednym z wywiadów Cregger
przyznał, że ma napisany scenariusz filmu "Henchman"
. Jego bohaterem jest podrzędny kryminalista z Gotham, który przez przypadek i uśmiech losu zabija Batmana
. To sprawia, że staje się języczkiem u wagi całego kryminalnego półświatka Gotham.
W rozmowie z Creggerem
Greenstein miał powiedzieć, że jeśli tylko będzie to możliwe, to doprowadzi do realizacji tego filmu. Czy jednak nie jest to dzielenie skóry na niedźwiedziu?
Warner Bros. Discovery na sprzedaż. Los DC Studios nieznany
Paramount (a w zasadzie jego właściciel Skydance) jest jednym z koncernów, który oficjalnie przedstawił zarządowi Warner Bros. Discovery ofertę kupna przedsiębiorstwa. Nie jest jednak jedynym graczem. O WBD walczą także Comcast oraz Netflix. Ten ostatni miał niedawno zaprezentować nową, niezwykle atrakcyjną dla akcjonariuszy ofertę, w związku z tym Paramount nie może być pewne zakupu, nawet jeśli jest faworytem.
Los DC Studios w tej sytuacji pozostaje pod znakiem zapytania. James Gunn
i Peter Safran
cieszą się obecnie bardzo dużą swobodą i to oni decydują o kształcie uniwersum DC
. Nowi właściciele mogą jednak próbować przejąć kontrolę kreatywną nad tą jakże intratną marką.
Zwiastun filmu "Zniknięcia", który wyreżyserował Zach Cregger