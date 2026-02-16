James Gunn ma (podobno) faworytkę do roli Wonder Woman

Czy jesteśmy coraz bliżej poznania tożsamości nowej Wonder Woman? Według najnowszej branżowej pogłoski James Gunn, szef DC Studios, ma już na oku kandydatkę do roli. Kto może zastąpić Gal Gadot? Dla osób, które śledzą hollywoodzkie plotki i fanowskie castingiem nie będzie to zaskoczenie. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Adria Arjona może zagrać Wonder Woman?
Getty Images © Gilbert Flores
Plotkę o statusie nowej Wonder Woman
opublikował instagramowy profil DeuxMoi specjalizujący się w celebryckich plotkach. W przeszłości na koncie publikowano pogłoski i przecieki, które z czasem się potwierdziły: m.in. informacje o tym, że Barry Keoghan
zagra Jokera w "Batmanie", a Lady Gaga
wcieli się w Harley Quinn
w kontynuacji "Jokera
".
Według DeuxMoi kandydatką numer jeden do roli Wonder Woman jest dla Jamesa Gunna Adria Arjona.
Nazwisko Arjony
powraca w kontekście tej roli już od jakiegoś czasu. W lipcu zeszłego roku zauważono, że Gunn
obserwuje aktorkę na Instagramie. Reżyser studził jednak wówczas zapał fanów: Obserwuję Adrię na Instagramie, a każdy na to: "właśnie ją zafolołował, to znaczy, że ona zagra Wonder Woman"
. Swoją drogą, byłaby świetną Wonder Woman.
Zagrała w filmie, który zrobiłem siedem lat temu. Znamy się od tego czasu i jesteśmy przyjaciółmi. Zacząłem ją obserwować wtedy, a nie dopiero teraz
, dodał Gunn
, mając na myśli "Eksperyment Belko
", do którego napisał scenariusz. Adria Arjona
ostatnio wystąpiła jako Bix Caleen w serialu "Gwiezdne wojny: Andor
". Ponadto w jej filmografii są m.in. "Hit Man
", "Mrugnij dwa razy
", "Morbius
", "6 Underground
" i drugi sezon serialu "Detektyw
". Projekt nowego filmu o przygodach Wonder Woman jest obecnie w fazie rozwoju.
Nad scenariuszem pracuje Ana Nogueira
, która napisała już dla DC "Supergirl
". Ten film zobaczymy z kolei już 26 czerwca.
"Supergirl" – zwiastun