James Gunn o postprodukcji "Supermana": "Artyści wizualni pomagają nam tworzyć magię"

James Gunn o postprodukcji "Supermana". Dlaczego to tyle potrwa?

W serwisie Threads jeden z fanów napisał o przepracowanych artystach wizualnych, którzy są zmuszeni pracować pod ogromną presją czasu. Często odbija się to na jakości efektów specjalnych. Stojący na czele DC Studios James Gunn odniósł się do tej wypowiedzi.– napisał. James Gunn podkreślił, że starannie przygotowuje każdą produkcję, która powstaje pod jego skrzydłami:Premiera " Supermana " zaplanowana jest na lipiec 2025 roku.