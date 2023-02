Ile lat będą mieć Batman i Superman w pierwszej fazie DCU? James Gunn odpowiada

James Gunn zdradza szczegóły dotyczące nowego Batmana i Supermana

Now filmy o Batmanie i Supermanie. Co o nich wiemy?

, który chętnie używa Twittera,dotyczące wieku Supermana . Role tych postaci, które pojawią się wzatytułowanej "", wciąż nie są obsadzone.Faninie mogą się doczekać castingu. Choćjasno dał do zrozumienia, że, w mediach społecznościowych roi się od spekulacji, kogo zobaczymy jako Mrocznego Rycerza Człowieka ze Stali . Twórca "" odniósł się do niektórych z nich w serii twitterowych wpisów.– zapytał jeden z fanów.– napisał. Następnie zweryfikował przekonanie jednego z fanów, który słyszał, żebędzie miał– napisał.– odpowiedział użytkownik.– napisał kolejny fan.odniósł się do jego wpisu: Peter Safran pracują nad nowymi filmami o przygodach Supermana . Są to "" i "". Pierwszy z nich, którego premierę zaplanowano na, nie będzie ani origin story, ani kontynuacją dotychczasowych produkcji. Człowiek ze Stali będzie musiał znaleźć równowagę między swoim kryptońskim dziedzictwem a wychowaniem, które odebrał na Ziemi.– powiedziałzapowiada "" jako wprowadzenie postaci Batmana do DCU. Pierwsze skrzypce mają grać w nimoraz Damian Wayne, syn Bruce'a , czy, jak określa go twórca, "mały skurwiel". Inspiracją są prace Granta Morrisona o Damianie, który, wychowany przez zabójców, staje się morderczym socjopatą. Wiemy też, że Batmana na pewno nie zagra w tej produkcji Robert Pattinson