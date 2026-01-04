Netflix przejmuje Warner Bros., a co robi James Gunn? Modli się

Jak wiadomo, w Hollywood wszyscy żyją spodziewanym przejęciem Warner Bros. przez Netflix. I choć w ostatnich latach było wiele zakupów, które zrewolucjonizowały amerykański przemysł filmowy (jak choć przyjęcie MGM i praw do Bonda przez Amazon, czy zakup Paramountu przez Skydance), to jednak wiele osób uważa, że to właśnie ta umowa może na zawsze odmienić Hollywood. Znaków zapytania jest wiele. Jeden z nich dotyczy dalszych losów DC Studios.
Co James Gunn myśli o przejęciu Warner Bros. przez Netflix?
Jak wszyscy doskonale wiemy, DC Studios niedawno samo przechodziło małą rewolucję, kiedy to David Zaslav wyrzucił starą ekipę i na ich miejsce zatrudnił Jamesa Gunna
i Petera Safrana
. Panowie dopiero zaczęli budowę nowego kinowego uniwersum. Obecnie składa się na niego jeden film ("Superman
") oraz półtora serialu ("Koszmarne Komando
" i "Peacemaker
"). To niewiele. Uniwersum stoi więc na niepewnych nogach, a tymczasem może mu się usunąć grunt za sprawą zmiany właściciela WB.
Fani żyją w niepewności, co Netflix szykuje dla uniwersum DC
. A co o zmianie właściciela myśli James Gunn
. Ostatnio mieliśmy okazję poznać jego punkt widzenia. Reżyser "Supermana
" był bowiem gościem podcastu Variety "Awards Circuit". Oto, co powiedział: Czy mam jakieś nadzieje? Nie, nie bardzo, bo wszystko jest aktualnie niewiadomą. Szczerze mówiąc, uważam, że to wszystko jest bardzo ekscytujące. Dlatego też modlę się o jak najlepsze rezultaty. Przechodziłem już tyle razy przez podobne zmiany, że pozostaję bardzo ostrożny w wyrażaniu życzeń, ponieważ tak naprawdę nie wiesz, do czasu aż wiesz.
Czy jego odpowiedź rozwieje obawy zaniepokojonych fanów? Wydaje się, że nie.
