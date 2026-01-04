Newsy Filmy Inne Netflix przejmuje Warner Bros., a co robi James Gunn? Modli się
Inne / Filmy

Netflix przejmuje Warner Bros., a co robi James Gunn? Modli się

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Gunn+ujawnia%2C+co+my%C5%9Bli+o+przej%C4%99ciu+Warner+Bros.+przez+Netflix-164577
Netflix przejmuje Warner Bros., a co robi James Gunn? Modli się
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Jak wiadomo, w Hollywood wszyscy żyją spodziewanym przejęciem Warner Bros. przez Netflix. I choć w ostatnich latach było wiele zakupów, które zrewolucjonizowały amerykański przemysł filmowy (jak choć przyjęcie MGM i praw do Bonda przez Amazon, czy zakup Paramountu przez Skydance), to jednak wiele osób uważa, że to właśnie ta umowa może na zawsze odmienić Hollywood. Znaków zapytania jest wiele. Jeden z nich dotyczy dalszych losów DC Studios.

Co James Gunn myśli o przejęciu Warner Bros. przez Netflix?



Jak wszyscy doskonale wiemy, DC Studios niedawno samo przechodziło małą rewolucję, kiedy to David Zaslav wyrzucił starą ekipę i na ich miejsce zatrudnił Jamesa Gunna i Petera Safrana. Panowie dopiero zaczęli budowę nowego kinowego uniwersum. Obecnie składa się na niego jeden film ("Superman") oraz półtora serialu ("Koszmarne Komando" i "Peacemaker"). To niewiele. Uniwersum stoi więc na niepewnych nogach, a tymczasem może mu się usunąć grunt za sprawą zmiany właściciela WB.

01.jpg Getty Images © Anadolu


Fani żyją w niepewności, co Netflix szykuje dla uniwersum DC. A co o zmianie właściciela myśli James Gunn. Ostatnio mieliśmy okazję poznać jego punkt widzenia. Reżyser "Supermana" był bowiem gościem podcastu Variety "Awards Circuit". Oto, co powiedział:

Czy mam jakieś nadzieje? Nie, nie bardzo, bo wszystko jest aktualnie niewiadomą. Szczerze mówiąc, uważam, że to wszystko jest bardzo ekscytujące. Dlatego też modlę się o jak najlepsze rezultaty. Przechodziłem już tyle razy przez podobne zmiany, że pozostaję bardzo ostrożny w wyrażaniu życzeń, ponieważ tak naprawdę nie wiesz, do czasu aż wiesz.

Czy jego odpowiedź rozwieje obawy zaniepokojonych fanów? Wydaje się, że nie.

Zwiastun filmu "Superman"




Powiązane artykuły James Gunn

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

DiCaprio pyta: macie wciąż apetyt na kino?

29 komentarzy
Filmy

"Top Gun: Maverick" wygrywa proces. Nie naruszono praw

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

"Jedna bitwa po drugiej" z pierwszymi nagrodami w 2026 roku

24 komentarze
Gry

Cena tej gry wzrosła o ponad 1000%. Dlaczego?

8 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Finał "Stranger Things" hitem... kinowym

7 komentarzy
Filmy

Czy Paul Mescal gra ostatnio za często? Tak twierdzi

17 komentarzy
Inne Filmy

Netflix ma złą wiadomość dla kin

118 komentarzy