James Gunn wróci do Marvela? Chce tego gwiazdor "Strażników Galaktyki"

James Gunn żegna się z DC. Wśród osób, które cieszy taki obrót spraw, jest z pewnością Chris Pratt. Aktor, który deklarował już chęć powrotu do do roli Star-Lorda, ma nadzieję, że zamknięcie jednych drzwi (w DC) oznacza dla twórcy "Strażników Galaktyki" otwarcie nowych (w Marvelu). Getty Images © Chung Sung-Jun
Gunn i Pratt na premierze "Strażników Galaktyki: Voolume 3" w Seulu
Chris Pratt o Jamesie GunniePratt
odniósł się do sytuacji Gunna
w rozmowie z portalem MovieZine. W rozmowie, której fragment został udostępniony w mediach społecznościowych
, powiedział: Uwielbiam pracować z Jamesem. To równy gość. Nie miałem jeszcze szansy pomówić z nim, odkąd ogłoszono jego odejście. Ale to ciekawe, bo za każdym razem, gdy coś takiego się dzieje i wypowiada się na ten temat, to od razu może trafić na pierwsze strony gazet.
W dalszej części rozmowy Pratt
otwarcie zadeklarował, że bardzo ucieszyłby go powrót Gunna
do Marvela
: Uwielbiam Jamesa. Wyreżyserował wszystkie trzy części, a taka sytuacja to prawdziwa rzadkość w tego typu trylogiach. Więc jeśli chciałby wrócić i zrobić kolejną część, byłbym po prostu przeszczęśliwy.
Ostatnie role Chrisa PrattaChris Pratt
po raz ostatni wcielił się w Star-Lorda
w filmie "Strażnicy Galaktyki: Volume 3
". Mogliśmy go zobaczyć też w filmach "The Electric State
" i "90 minut do wolności
" oraz serialu "Lista śmierci
"; użyczał też głosu bohaterom animacji "Garfield
" i "Super Mario Galaxy Film
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. familijną komedię przygodową "Droga wojowniczego dzieciaka
".
Zobacz zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"
Film "Strażnicy Galaktyki: Volume 3
", będący pożegnaniem Jamesa Gunna
z Marvel Studios, trafił na ekrany w 2023 roku. Chrisowi Prattowi
towarzyszyli m.in. Zoe Saldaña
(jako Gamora), Bradley Cooper
i Sean Gunn
(jako Rocket Raccoon
), Dave Bautista
(jako Drax
), Karen Gillan
(jako Nebula
), Pom Klementieff
(jako Mantis
) i Vin Diesel
(jako Groot
). Przypominamy zwiastun:
strażnicy galaktyki volume 3