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James Gunn wróci do Marvela? Chce tego gwiazdor "Strażników Galaktyki"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Gunn+wr%C3%B3ci+do+Marvela+Chris+Pratt+%28%22Stra%C5%BCnicy+Galaktyki%22%29+liczy+na+dalsz%C4%85+wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99-169668
James Gunn wróci do Marvela? Chce tego gwiazdor &quot;Strażników Galaktyki&quot;
źródło: Getty Images
autor: Daniel Knighton
James Gunn żegna się z DC. Wśród osób, które cieszy taki obrót spraw, jest z pewnością Chris Pratt. Aktor, który deklarował już chęć powrotu do do roli Star-Lorda, ma nadzieję, że zamknięcie jednych drzwi (w DC) oznacza dla twórcy "Strażników Galaktyki" otwarcie nowych (w Marvelu).

GettyImages-1483274448.jpg Getty Images © Chung Sung-Jun
Gunn i Pratt na premierze "Strażników Galaktyki: Voolume 3" w Seulu

Chris Pratt o Jamesie Gunnie


Pratt odniósł się do sytuacji Gunna w rozmowie z portalem MovieZine. W rozmowie, której fragment został udostępniony w mediach społecznościowych, powiedział: 

Uwielbiam pracować z Jamesem. To równy gość. Nie miałem jeszcze szansy pomówić z nim, odkąd ogłoszono jego odejście. Ale to ciekawe, bo za każdym razem, gdy coś takiego się dzieje i wypowiada się na ten temat, to od razu może trafić na pierwsze strony gazet.



W dalszej części rozmowy Pratt otwarcie zadeklarował, że bardzo ucieszyłby go powrót Gunna do Marvela

Uwielbiam Jamesa. Wyreżyserował wszystkie trzy części, a taka sytuacja to prawdziwa rzadkość w tego typu trylogiach. Więc jeśli chciałby wrócić i zrobić kolejną część, byłbym po prostu przeszczęśliwy.

Ostatnie role Chrisa Pratta


Chris Pratt po raz ostatni wcielił się w Star-Lorda w filmie "Strażnicy Galaktyki: Volume 3". Mogliśmy go zobaczyć też w filmach "The Electric State" i "90 minut do wolności" oraz serialu "Lista śmierci"; użyczał też głosu bohaterom animacji "Garfield" i "Super Mario Galaxy Film". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. familijną komedię przygodową "Droga wojowniczego dzieciaka". 

Zobacz zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"


Film "Strażnicy Galaktyki: Volume 3", będący pożegnaniem Jamesa Gunna z Marvel Studios, trafił na ekrany w 2023 roku. Chrisowi Prattowi towarzyszyli m.in. Zoe Saldaña (jako Gamora), Bradley Cooper i Sean Gunn (jako Rocket Raccoon), Dave Bautista (jako Drax), Karen Gillan (jako Nebula), Pom Klementieff (jako Mantis) i Vin Diesel (jako Groot). Przypominamy zwiastun: 

strażnicy galaktyki volume 3

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