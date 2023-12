Pedro Pascal nie wróci do DC. Jego miejsce zajął Sean Gunn

Rocket i Kraglin w Marvelu zostaje Maxwellem Lordem w DC

Zwiastun filmu "Wonder Woman 1984"

Jak donosi portal Deadline, Sean Gunn będzie grał w nowym uniwersum DC postać znaną jako. Tym samy oznacza to, żeLord to jedna z młodszych postaci w komiksowym świecie DC Comics. Po raz pierwszy pojawił się w 1987 roku. Jest on osobą dwuznaczną moralnie. Choć bowiem jest wrogiem takich osób jak Lex Luthor, to zarazem do osiągnięcia swoich celów jest w stanie posunąć się bardzo daleko. W 2005 roku wpłynął na przykład na umysł Supermana, zmuszając go do walki z Wonder Woman i Batmanem.Deadline nie wie, w którym z projektów nowego DC Gunn zadebiutuje jako Maxwell Lord . Możliwe, że będzie to już w, który nakręci jego brat James