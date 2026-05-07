Cyclops z Marvela jako wyklęty szpieg w serialu Apple?

Oprócz seriali "Jedyna", "Margo jest spłukana" czy nadchodzącego "Przylądka strachu", abonenci Apple TV+ właśnie zyskują kolejny tytuł, który może zachęcić ich do zachowania subskrypcji na dłużej. Portal The Hollywood Reporter donosi o nadchodzącej epizodycznej produkcji szpiegowskiej, w której główną rolę zagra James Marsden – aktor, który wcielał się w Cyclopsa w komiksowej serii "X-Men".
Serial szpiegowski z Jamesem Marsdenem – co wiemy?
Co ciekawe, Marsden
nie jest jedyną osobą zamieszaną w projekt, która ma za sobą historię w Marvelowskim kinie superbohaterskim. Showrunnerami produkcji zostali bowiem Art Marcum
i Matt Holloway
– twórcy odpowiedzialni za powstanie scenariusza pierwszego "Iron Mana
" z Robertem Downeyem Jr.
Pierwszy napisany przez duet serial nosi tytuł "Disavowed" i jest w całości oparty na ich oryginalnym pomyśle.
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Według doniesień dziennikarzy, Marsden
w serialu wcieli się w postać legendarnego oficera operacyjnego CIA, nazwiskiem Brad Griffin. Gdy jego kolega zostaje zamordowany, a dochodzenie postępuje w kierunku znalezienia sprawcy, Griffin zostaje niespodziewanie zwolniony przez swoich przełożonych. Upokorzony i wykluczony ze środowiska agentów, mężczyzna postanawia na własną rękę znaleźć zamachowca, zgarniając przy okazji federalną nagrodę za jego pojmanie – działające na wyobraźnię 15 milionów dolarów.
Produkcją serialu zajmują się Blue Marble Pictures oraz Apple Studios. W tej chwili nie wiadomo, kto oprócz Marsdena
pojawi się na małym ekranie, ani kiedy produkcja ostatecznie na niego trafi.
"Avengers: Doomsday" – teaser filmu