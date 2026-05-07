Newsy Seriale Cyclops z Marvela jako wyklęty szpieg w serialu Apple?
Seriale

Cyclops z Marvela jako wyklęty szpieg w serialu Apple?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Marsden+gwiazd%C4%85+nowego+szpiegowskiego+serialu+Apple%2C+%22Disavowed%27-166468
Cyclops z Marvela jako wyklęty szpieg w serialu Apple?
źródło: Getty Images
autor: Jamie McCarthy
Oprócz seriali "Jedyna", "Margo jest spłukana" czy nadchodzącego "Przylądka strachu", abonenci Apple TV+ właśnie zyskują kolejny tytuł, który może zachęcić ich do zachowania subskrypcji na dłużej. Portal The Hollywood Reporter donosi o nadchodzącej epizodycznej produkcji szpiegowskiej, w której główną rolę zagra James Marsden – aktor, który wcielał się w Cyclopsa w komiksowej serii "X-Men".

Serial szpiegowski z Jamesem Marsdenem – co wiemy?



Co ciekawe, Marsden nie jest jedyną osobą zamieszaną w projekt, która ma za sobą historię w Marvelowskim kinie superbohaterskim. Showrunnerami produkcji zostali bowiem Art Marcum i Matt Holloway – twórcy odpowiedzialni za powstanie scenariusza pierwszego "Iron Mana" z Robertem Downeyem Jr. Pierwszy napisany przez duet serial nosi tytuł "Disavowed" i jest w całości oparty na ich oryginalnym pomyśle.

GettyImages-2259854219.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Według doniesień dziennikarzy, Marsden w serialu wcieli się w postać legendarnego oficera operacyjnego CIA, nazwiskiem Brad Griffin. Gdy jego kolega zostaje zamordowany, a dochodzenie postępuje w kierunku znalezienia sprawcy, Griffin zostaje niespodziewanie zwolniony przez swoich przełożonych. Upokorzony i wykluczony ze środowiska agentów, mężczyzna postanawia na własną rękę znaleźć zamachowca, zgarniając przy okazji federalną nagrodę za jego pojmanie – działające na wyobraźnię 15 milionów dolarów.

Produkcją serialu zajmują się Blue Marble Pictures oraz Apple Studios. W tej chwili nie wiadomo, kto oprócz Marsdena pojawi się na małym ekranie, ani kiedy produkcja ostatecznie na niego trafi.

"Avengers: Doomsday" – teaser filmu


Powiązane artykuły James Marsden

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Hollywoodzkie gwiazdy w greckim "Białym Lotosie"

Filmy

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie

1 komentarz
Seriale

Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas

Filmy

Brendan Fraser poleci na Marsa?

Filmy

Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie

Filmy

Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!

1 komentarz
Filmy

Miles Teller i Eddie Redmayne razem u twórcy "Na skraju jutra"?