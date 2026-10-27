James McAvoy w nowej komedii science fiction reżysera "Teda Lasso". Kto zagra u jego boku?

Do sieci trafiła informacja, że Juno Temple ("Ted Lasso"), Joey King ("Totalna magia 2") i James McAvoy ("Nie mów zła") zagrają główne role w filmie "Almost You". Produkcja podejmie temat sztucznej inteligencji, ale także żałoby i próby poradzenia sobie ze stratą bliskiej osoby (opisywana jest jednak jako komedia science fiction) Zdjęcia do produkcji trwają obecnie w Glasgow.
Co wiemy o fabule filmu?
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Joey King
Za kamerą stanął Matt Lipsey,
reżyser związany m.in. z serialami "Ted Lasso
", "Pod numerem 9
" i "Mała Brytania
". Scenariusz skupia się na Phoebe, utalentowanej inżynierce robotyki, która nie potrafi pogodzić się ze śmiercią młodszej siostry, Edie. Wbrew zasadom obowiązującym w firmie technologicznej, w której pracuje, wykorzystuje wiadomości, nagrania wideo i wpisy w mediach społecznościowych, by stworzyć realistyczną kopię siostry opartą na sztucznej inteligencji. Początkowo wynalazek przynosi Phoebe radość i ukojenie. Z czasem kobieta musi jednak zmierzyć się z pytaniem, czy możliwość przywrócenia kogoś w takiej formie oznacza, że powinniśmy z niej skorzystać.
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Juno Temple
Lipsey
stwierdził, że nie było filmu, który bardziej zasługiwałby na realizację. Dodał też, twórcy początkowo sądzili, że opowiadają historię o przyszłości, ale okazało się, że dotyczy ona teraźniejszości. Reżyser zapowiada też, że Temple
, King
i McAvoy
sprawią, iż widzowie będą się śmiać, wzruszać, a potem znów śmiać.
"Ted Lasso" - zwiastun 4. sezonu