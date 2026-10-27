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James McAvoy w nowej komedii science fiction reżysera "Teda Lasso". Kto zagra u jego boku?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+McAvoy+w+nowej+komedii+science+fiction+re%C5%BCysera+%22Teda+Lasso%22.+Kto+zagra+u+jego+boku-169330
James McAvoy w nowej komedii science fiction reżysera &quot;Teda Lasso&quot;. Kto zagra u jego boku?
źródło: Getty Images
autor: Bravo
Do sieci trafiła informacja, że Juno Temple ("Ted Lasso"), Joey King ("Totalna magia 2") i James McAvoy ("Nie mów zła") zagrają główne role w filmie "Almost You". Produkcja podejmie temat sztucznej inteligencji, ale także żałoby i próby poradzenia sobie ze stratą bliskiej osoby (opisywana jest jednak jako komedia science fiction) Zdjęcia do produkcji trwają obecnie w Glasgow.

Co wiemy o fabule filmu?



joey-king.jpg Getty Images © Taylor Hill

Joey King

Za kamerą stanął Matt Lipsey, reżyser związany m.in. z serialami "Ted Lasso", "Pod numerem 9" i "Mała Brytania". Scenariusz skupia się na Phoebe, utalentowanej inżynierce robotyki, która nie potrafi pogodzić się ze śmiercią młodszej siostry, Edie. Wbrew zasadom obowiązującym w firmie technologicznej, w której pracuje, wykorzystuje wiadomości, nagrania wideo i wpisy w mediach społecznościowych, by stworzyć realistyczną kopię siostry opartą na sztucznej inteligencji. Początkowo wynalazek przynosi Phoebe radość i ukojenie. Z czasem kobieta musi jednak zmierzyć się z pytaniem, czy możliwość przywrócenia kogoś w takiej formie oznacza, że powinniśmy z niej skorzystać. 

juno-temple.jpg Getty Images © Arturo Holmes

Juno Temple

Lipsey stwierdził, że nie było filmu, który bardziej zasługiwałby na realizację. Dodał też, twórcy początkowo sądzili, że opowiadają historię o przyszłości, ale okazało się, że dotyczy ona teraźniejszości. Reżyser zapowiada też, że Temple, King i McAvoy sprawią, iż widzowie będą się śmiać, wzruszać, a potem znów śmiać.

"Ted Lasso" - zwiastun 4. sezonu



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