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James McAvoy wyśmiany na planie "Kompanii braci". Aktor nie chce ujawnić nazwiska sprawcy

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James McAvoy wyśmiany na planie &quot;Kompanii braci&quot;. Aktor nie chce ujawnić nazwiska sprawcy
James McAvoy zagrał jedną ze swoich wczesnych ról w słynnej wojennej produkcji HBO - "Kompanii braci". Aktor opowiedział ostatnio o przykrym doświadczeniu z planu serialu. 

"Wytykali mnie palcami"





McAvoy zdradził, że jeden z jego kolegów z obsady postanowił go upokorzyć. Nie zdradził jednak, o kogo chodziło. Aktor wrócił do tej historii podczas wizyty w programie "Watch What Happens Live" Andy’ego Cohena, w którym wziął udział w zabawie "Spill the IMDb-tea". Kiedy na ekranie pojawiło się zdjęcie obsady "Kompanii braci", aktor uważnie przyjrzał się fotografii i stwierdził: Nie powiem wam, kto to był, ale jeden z facetów na tym zdjęciu postanowił mnie dręczyć. To był mój pierwszy dzień jako zawodowego aktora po ukończeniu szkoły aktorskiej! Namówił kilku kolegów, żeby stanęli, wytykali mnie palcami i śmiali się ze mnie przez jakieś trzy minuty.

Aktor wyjaśnił, że tamtego dnia kręcono scenę w barze z udziałem licznej grupy aktorów. Wielu z nich pracowało przy serialu od prawie roku, a ich role ograniczały się do pojedynczych kwestii pojawiających się w różnych odcinkach. McAvoy tymczasem przyjechał na plan tylko na jeden odcinek, ale miał do zagrania rozbudowany wątek i znacznie więcej dialogów. Jak zasugerował, mogło to wzbudzić niechęć części obsady.


Nie wszyscy potraktowali go jednak w ten sposób. Dexter Fletcher i Robin Laing mieli wyciągnąć do niego rękę i zaprosić go do wspólnego spędzania czasu. McAvoy ocenił, że jego doświadczenie na planie "Kompanii braci" zasługuje na dziewięć punktów w dziesięciostopniowej skali. Z jednym wyjątkiem: tamten pierwszy dzień oceniłby zaledwie na dwa.

Prowadzący próbował dowiedzieć się, kto odpowiadał za nieprzyjemną sytuację, ale aktor nie chciał ujawnić nazwiska. Zaznaczył jedynie, że nie chodzi o Davida Schwimmera, którego nie było na pokazywanym zdjęciu. Znaleźli się na nim za to Donnie Wahlberg, Kirk Acevedo, Scott Grimes, Philip Barantini, Neal McDonough, Adam James, Frank John Hughes oraz Ross McCall.

"Kompania braci" to miniserial z 2001 roku, stworzony przez Toma Hanksa i Stevena Spielberga na podstawie książki Stephena E. Ambrose’a. Produkcja opowiada o losach żołnierzy kompanii E 506. Pułku Piechoty Spadochronowej podczas II wojny światowej.

"Kompania braci" - zwiastun



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