James McAvoy wyśmiany na planie "Kompanii braci". Aktor nie chce ujawnić nazwiska sprawcy

James McAvoy zagrał jedną ze swoich wczesnych ról w słynnej wojennej produkcji HBO - "Kompanii braci". Aktor opowiedział ostatnio o przykrym doświadczeniu z planu serialu.
"Wytykali mnie palcami" McAvoy
zdradził, że jeden z jego kolegów z obsady postanowił go upokorzyć. Nie zdradził jednak, o kogo chodziło. Aktor wrócił do tej historii podczas wizyty w programie "Watch What Happens Live" Andy’ego Cohena
, w którym wziął udział w zabawie "Spill the IMDb-tea". Kiedy na ekranie pojawiło się zdjęcie obsady "Kompanii braci
", aktor uważnie przyjrzał się fotografii i stwierdził: Nie powiem wam, kto to był, ale jeden z facetów na tym zdjęciu postanowił mnie dręczyć. To był mój pierwszy dzień jako zawodowego aktora po ukończeniu szkoły aktorskiej! Namówił kilku kolegów, żeby stanęli, wytykali mnie palcami i śmiali się ze mnie przez jakieś trzy minuty.
Aktor wyjaśnił, że tamtego dnia kręcono scenę w barze z udziałem licznej grupy aktorów. Wielu z nich pracowało przy serialu od prawie roku, a ich role ograniczały się do pojedynczych kwestii pojawiających się w różnych odcinkach. McAvoy
tymczasem przyjechał na plan tylko na jeden odcinek, ale miał do zagrania rozbudowany wątek i znacznie więcej dialogów. Jak zasugerował, mogło to wzbudzić niechęć części obsady.
Nie wszyscy potraktowali go jednak w ten sposób. Dexter Fletcher
i Robin Laing
mieli wyciągnąć do niego rękę i zaprosić go do wspólnego spędzania czasu. McAvoy
ocenił, że jego doświadczenie na planie "Kompanii braci
" zasługuje na dziewięć punktów w dziesięciostopniowej skali. Z jednym wyjątkiem: tamten pierwszy dzień oceniłby zaledwie na dwa.
Prowadzący próbował dowiedzieć się, kto odpowiadał za nieprzyjemną sytuację, ale aktor nie chciał ujawnić nazwiska. Zaznaczył jedynie, że nie chodzi o Davida Schwimmera
, którego nie było na pokazywanym zdjęciu. Znaleźli się na nim za to Donnie Wahlberg
, Kirk Acevedo
, Scott Grimes
, Philip Barantini
, Neal McDonough
, Adam James
, Frank John Hughes
oraz Ross McCall.
"Kompania braci"
to miniserial z 2001 roku, stworzony przez Toma Hanksa
i Stevena Spielberga
na podstawie książki Stephena E. Ambrose’a
. Produkcja opowiada o losach żołnierzy kompanii E 506. Pułku Piechoty Spadochronowej podczas II wojny światowej.
"Kompania braci" - zwiastun