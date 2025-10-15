Newsy Filmy James Norton jako Brian Epstein, manager The Beatles. Zagra w czterech filmach Sama Mendesa?
Filmy

James Norton jako Brian Epstein, manager The Beatles. Zagra w czterech filmach Sama Mendesa?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Norton+jako+Brian+Epstein%2C+manager+The+Beatles.+Zagra+w+czterech+filmach+Sama+Mendesa-163402
James Norton jako Brian Epstein, manager The Beatles. Zagra w czterech filmach Sama Mendesa?
źródło: Getty Images
autor: Bettmann
Trwa kompletowanie obsady do serii czterech biografii członków The Beatles, nad którymi pracuje Sam Mendes. Właśnie dowiedzieliśmy się o nowej osobie, która dołączyła do ambitnego projektu.

James Norton w biografiach The Beatles


Jak podaje Deadline, James Norton wcieli się w Briana Epsteina, managera The Beatles. Na tym etapie nie wiadomo, jak znacząca będzie jego rola, ale biorąc pod uwagę wpływ, jaki Epstein miał na karierę zespołu, najprawdopodobniej pojawi się we wszystkich czterech filmach szykowanych przez Mendesa.

GettyImages-1698837098.jpg Getty Images © Juan Naharro Gimenez

W rolach głównych Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo StarrJoseph Quinn jako George Harrison i Harris Dickinson jako John Lennon. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan, której przypadła rola Lindy McCartney, żony Paula, i Mia McKenna-Bruce, która zagra Maureen Starkey, pierwszą żonę Starra

Skąd znamy James Nortona?


James Norton to brytyjski aktor znany m.in. z tytułowej roli w "Obywatelu Jonesie" Agnieszki Holland oraz "Małych kobietek" Grety Gerwig. W jego CV znajdziemy też seriale "Happy Valley", "Grantchester", "Wojna i pokój" czy "McMafia". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go m.in. w biografii "Bob Marley: One Love" i wyprodukowanym dla Netfliksa dramacie "Joy". W tym roku na ekrany weszły trzy seriale z jego udziałem: thriller "Playing Nice", dramat historyczny "King and Conqueror" i zrealizowany dla Netfliksa "Ród Guinnessów". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. trzeci sezon "Rodu smoka", w którym ma się wcielić w lorda Ormunda Hightowera.

Zobacz zwiastun dokumentu "One to One: John i Yoko"


We wrześniu na ekrany polskich kin trafił zrealizowany przez Kevina Macdonalda dokument "One to One: John i Yoko". Przypominamy jego zwiastun: 


Powiązane artykuły Sam Mendes

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

Filmy

WFF 2025: Recenzujemy "Niebo" i "Anioła stróża". Co śmieszy, co straszy?

Filmy

Dave Franco i gwiazda "Sukcesji" w komedii "The Sh*theads"

Filmy

Vin Diesel o Xanderze Cage'u. Co z "xXx 4"?

1 komentarz
VOD Seriale

Paul Bettany zdradza sekret "Vision Quest"

2 komentarze
Filmy

PLOTKA: Hugh Jackman zostanie w Marvelu na lata?

9 komentarzy
Seriale

Abbie Cornish i Dougray Scott odkryją spisek w serialowym thrillerze

1 komentarz