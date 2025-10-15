James Norton jako Brian Epstein, manager The Beatles. Zagra w czterech filmach Sama Mendesa?

Trwa kompletowanie obsady do serii czterech biografii członków The Beatles, nad którymi pracuje Sam Mendes. Właśnie dowiedzieliśmy się o nowej osobie, która dołączyła do ambitnego projektu.
James Norton w biografiach The Beatles
Jak podaje Deadline, James Norton
wcieli się w Briana Epsteina
, managera The Beatles
. Na tym etapie nie wiadomo, jak znacząca będzie jego rola, ale biorąc pod uwagę wpływ, jaki Epstein
miał na karierę zespołu, najprawdopodobniej pojawi się we wszystkich czterech filmach szykowanych przez Mendesa
.
W rolach głównych Paul Mescal
jako Paul McCartney
, Barry Keoghan
jako Ringo Starr
, Joseph Quinn
jako George Harrison
i Harris Dickinson
jako John Lennon
. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan
, której przypadła rola Lindy McCartney
, żony Paula
, i Mia McKenna-Bruce
, która zagra Maureen Starkey
, pierwszą żonę Starra
.
Skąd znamy James Nortona?James Norton
to brytyjski aktor znany m.in. z tytułowej roli w "Obywatelu Jonesie
" Agnieszki Holland
oraz "Małych kobietek
" Grety Gerwig
. W jego CV znajdziemy też seriale "Happy Valley
", "Grantchester
", "Wojna i pokój
" czy "McMafia
". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go m.in. w biografii "Bob Marley: One Love
" i wyprodukowanym dla Netfliksa dramacie "Joy
". W tym roku na ekrany weszły trzy seriale z jego udziałem: thriller "Playing Nice
", dramat historyczny "King and Conqueror
" i zrealizowany dla Netfliksa "Ród Guinnessów
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. trzeci sezon "Rodu smoka
", w którym ma się wcielić w lorda Ormunda Hightowera.
Zobacz zwiastun dokumentu "One to One: John i Yoko"
We wrześniu na ekrany polskich kin trafił zrealizowany przez Kevina Macdonalda
dokument "One to One: John i Yoko
". Przypominamy jego zwiastun: