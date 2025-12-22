Nie żyje James Ransone. Aktor znany z filmu "To: Rozdział 2" miał 46 lat

Do sieci trafiła przykra informacja: James Ransone, znany m.in. z ról w serialu "Prawo ulicy" oraz filmie "To: Rozdział 2", zmarł w piątek w wieku 46 lat. Informację o jego śmierci potwierdziło biuro medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles. Przyczyną było samobójstwo.
James Ransone i jego role James Ransone
urodził się w 1979 roku w Baltimore. Uczył się w liceum w Towson, a później w nowojorskiej School of Visual Arts. Debiut ekranowy zaliczył w filmie "Amerykański Astronauta
". Później dołączył do obsady "Prawa ulicy
", co otworzyło mu drogę do dalszej kariery w filmie i telewizji. W drugim sezonie serialu wcielił się w rolę Chestera "Ziggy'ego" Sobotki, który stał się jednym z ulubieńców fanów.
Kilka lat później aktor wystąpił w miniserialu "Generation Kill: Czas wojny
", gdzie zagrał kaprala Josha Raya Persona, żołnierza Korpusu Piechoty Morskiej USA. Produkcja opowiadała o pierwszych tygodniach wojny w Iraku z perspektywy oddziału zwiadowczego, któremu towarzyszył reporter "Rolling Stone".
W 2015 roku Ransone zagrał w "Mandarynce
", a cztery lata później pojawił się w filmie "To: Rozdział 2
", wcielając się w dorosłą wersję Eddie’ego Kaspbraka
- jednego z członków Klubu Frajerów. W ostatnich latach można go było zobaczyć również w takich produkcjach jak "V/H/S/85
", "Small Engine Repair
", "Seal Team
", "Poker Face
" oraz "Czarny telefon
" i jego sequel. Cameo w "Czarnym telefonie 2
" okazało się jego ostatnim filmowym występem.
W 2021 roku Ransone wyznał fanom, że gdy był dzieckiem, doświadczył molestowania seksualnego ze strony swojego nauczyciela. W następstwie przez kolejne lata mierzył się z uzależnieniem od narkotyków.
"To: Rozdział 2" - zwiastun