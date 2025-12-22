Newsy Filmy Inne Nie żyje James Ransone. Aktor znany z filmu "To: Rozdział 2" miał 46 lat
Filmy / Inne

Nie żyje James Ransone. Aktor znany z filmu "To: Rozdział 2" miał 46 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Ranson%2C+znany+z+%22Prawa+ulicy%22+i+%22To%3A+Rozdzia%C5%82+2%22%2C+zmar%C5%82+w+wieku+46+lat-164466
Nie żyje James Ransone. Aktor znany z filmu &quot;To: Rozdział 2&quot; miał 46 lat
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Do sieci trafiła przykra informacja: James Ransone, znany m.in. z ról w serialu "Prawo ulicy" oraz filmie "To: Rozdział 2", zmarł w piątek w wieku 46 lat. Informację o jego śmierci potwierdziło biuro medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles. Przyczyną było samobójstwo.

James Ransone i jego role



it-2 (1).jpg


James Ransone urodził się w 1979 roku w Baltimore. Uczył się w liceum w Towson, a później w nowojorskiej School of Visual Arts. Debiut ekranowy zaliczył w filmie "Amerykański Astronauta". Później dołączył do obsady "Prawa ulicy", co otworzyło mu drogę do dalszej kariery w filmie i telewizji. W drugim sezonie serialu wcielił się w rolę Chestera "Ziggy'ego" Sobotki, który stał się jednym z ulubieńców fanów. 

Kilka lat później aktor wystąpił w miniserialu "Generation Kill: Czas wojny", gdzie zagrał kaprala Josha Raya Persona, żołnierza Korpusu Piechoty Morskiej USA. Produkcja opowiadała o pierwszych tygodniach wojny w Iraku z perspektywy oddziału zwiadowczego, któremu towarzyszył reporter "Rolling Stone".

W 2015 roku Ransone zagrał w "Mandarynce", a cztery lata później pojawił się w filmie "To: Rozdział 2", wcielając się w dorosłą wersję Eddie’ego Kaspbraka - jednego z członków Klubu Frajerów. W ostatnich latach można go było zobaczyć również w takich produkcjach jak "V/H/S/85", "Small Engine Repair", "Seal Team", "Poker Face" oraz "Czarny telefon" i jego sequel. Cameo w  "Czarnym telefonie 2" okazało się jego ostatnim filmowym występem.

W 2021 roku Ransone wyznał fanom, że gdy był dzieckiem, doświadczył molestowania seksualnego ze strony swojego nauczyciela. W następstwie przez kolejne lata mierzył się z uzależnieniem od narkotyków.

"To: Rozdział 2" - zwiastun



Powiązane artykuły James Ransone

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" 3. najbardziej kasową animacją w historii

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Michael B. Jordan lepszy niż DiCaprio, Hawke i Chalamet

15 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" z siódmym najlepszym otwarciem grudnia

82 komentarze
Filmy

Nie zgadniecie, kogo gra Seth Rogen w "Supergirl"

12 komentarzy
Filmy

Mads Mikkelsen w nowym filmie Martina Scorsesego

7 komentarzy
Publicystyka

Dom dobry czy zły? Sytuacja mieszkaniowa w polskim kinie

50 komentarzy
Filmy Telewizja

Święta i Sylwester z Paramount Network