Newsy Seriale Inne James Van Der Beek nie żyje. Dawson z "Jeziora marzeń" miał 48 lat
Seriale / Inne

James Van Der Beek nie żyje. Dawson z "Jeziora marzeń" miał 48 lat

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Van+Der+Beek+nie+%C5%BCyje.+Dawson+z+%22Jeziora+marze%C5%84%22+mia%C5%82+48+lat-165146
James Van Der Beek nie żyje. Dawson z &quot;Jeziora marzeń&quot; miał 48 lat
źródło: Getty Images
autor: Michael Tullberg
W wieku 48 lat zmarł James Van Der Beek – aktor najlepiej znany z roli Dawsona Leery'ego w serialu "Jezioro marzeń". W 2024 roku ujawnił, że zmaga się z rakiem jelita grubego. Smutną informację przekazała mediom rodzina.

Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł spokojnie tego ranka. Swoim ostatnim dniom stawił czoła z odwagą, wiarą i wdziękiem. Można by dużo mówić o jego pragnieniach, miłości do ludzi i świętości czasu. Te dni jeszcze nadejdą. Na razie prosimy o uszanowanie naszego spokoju i prywatności w czasie, gdy opłakujemy naszego męża, ojca, syna, brata i przyjaciela – czytamy w pożegnalnym wpisie opublikowanym na oficjalnym instagramowym koncie aktora. 

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej: 



Najważniejsze role Jamesa Van Der Beeka


James Van Der Beek zostanie najlepiej zapamiętany z roli Dawsona Leery'ego – tytułowego bohatera młodzieżowego dramatu "Dawson's Creek", który w Polsce emitowany był pod tytułem "Jezioro marzeń". 


W filmografii Van Der Beeka znajdziemy też takie tytuły jak "Straszny film", "Żyć szybko, umierać młodo", "Długi, wrześniowy weekend", "Pomniejszenie", "Jay i Cichy Bob powracają" czy takie seriale jak "Nie zadzieraj z zołzą spod 23", "CSI: Cyber"  i "Pose". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w młodzieżowym melodramacie "Dziewczyna Bad Boya" oraz jego sequelu. Wcielił się też w postać Deana Wilsona w zbliżającym się serialu "Elle", czyli wyprodukowanym dla Prime Video prequelu "Legalnej blondynki". Pierwszy sezon trafi na ekrany latem tego roku. 

Powiązane artykuły James Van Der Beek

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Nie żyje Bud Cort. Aktor znany z "Harolda i Maude miał 77 lat

Wideo

Czekaliśmy na to 16 lat. Kultowy serial medyczny powraca [WIDEO]

3 komentarze
Filmy

Drugie okrążenie. Sequel "F1" na horyzoncie

13 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Orły 2026: Kto zawalczy o polskie Oscary?

19 komentarzy
Filmy

Scenarzysta "Taksówkarza" kompletuje obsadę erotycznego thrillera

2 komentarze
Seriale

Ana de Armas i Jennifer Connelly zaczną szpiegować dla twórcy "Homeland"?

7 komentarzy
Filmy

Koniec kontrowersji, aktorka podmieniona

24 komentarze