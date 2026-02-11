James Van Der Beek nie żyje. Dawson z "Jeziora marzeń" miał 48 lat

W wieku 48 lat zmarł James Van Der Beek – aktor najlepiej znany z roli Dawsona Leery'ego w serialu "Jezioro marzeń". W 2024 roku ujawnił, że zmaga się z rakiem jelita grubego. Smutną informację przekazała mediom rodzina. Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł spokojnie tego ranka. Swoim ostatnim dniom stawił czoła z odwagą, wiarą i wdziękiem. Można by dużo mówić o jego pragnieniach, miłości do ludzi i świętości czasu. Te dni jeszcze nadejdą. Na razie prosimy o uszanowanie naszego spokoju i prywatności w czasie, gdy opłakujemy naszego męża, ojca, syna, brata i przyjaciela
– czytamy w pożegnalnym wpisie opublikowanym na oficjalnym instagramowym koncie aktora.
Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:
Najważniejsze role Jamesa Van Der BeekaJames Van Der Beek
zostanie najlepiej zapamiętany z roli Dawsona Leery'ego – tytułowego bohatera młodzieżowego dramatu "Dawson's Creek", który w Polsce emitowany był pod tytułem "Jezioro marzeń
".
W filmografii Van Der Beeka
znajdziemy też takie tytuły jak "Straszny film
", "Żyć szybko, umierać młodo
", "Długi, wrześniowy weekend
", "Pomniejszenie
", "Jay i Cichy Bob powracają
" czy takie seriale jak "Nie zadzieraj z zołzą spod 23
", "CSI: Cyber
" i "Pose
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w młodzieżowym melodramacie "Dziewczyna Bad Boya
" oraz jego sequelu. Wcielił się też w postać Deana Wilsona w zbliżającym się serialu "Elle
", czyli wyprodukowanym dla Prime Video prequelu "Legalnej blondynki
". Pierwszy sezon trafi na ekrany latem tego roku.