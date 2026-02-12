Newsy Filmy Inne James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny
Inne / Filmy

James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/James+Van+Der+Beek+nie+%C5%BCyje.+Trwa+zbi%C3%B3rka+dla+rodziny+gwiazdy+%22Jeziora+marze%C5%84%22-165149
James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny
źródło: Getty Images
autor: Rick Kern
James Van Der Beek, znany przede wszystkim z roli Dawsona Leery’ego w kultowym serialu "Jezioro marzeń", zmarł wczoraj w wieku 48 lat po walce z rakiem jelita grubego. Jego żona Kimberly potwierdziła śmierć aktora, opisując jego ostatnie dni jako pełne odwagi, wiary i łaski, prosząc jednocześnie o uszanowanie ich prywatności w czasie żałoby.

Van Der Beek po raz pierwszy publicznie ujawnił swoją diagnozę w 2024 roku, mówiąc w wywiadach o trudach leczenia, o tym, jak choroba wpłynęła na jego życie i pracę, i jak starał się pozostać obecny dla swojej rodziny - żony i sześciorga dzieci (najstarsze w wieku piętnastu lat, najmłodsze - czterech). W zeszłym roku ze względu na swój stan zdrowia aktor nie był już w stanie pojawić się na spotkaniu gwiazd "Jeziora marzeń".




W ostatnich miesiącach aktor podejmował różne działania, by walczyć nie tylko z chorobą, lecz także ze znacznymi kosztami leczenia. Van Der Beek wystawił na licytację pamiątki z "Jeziora marzeń" i innych projektów, by pozyskać środki na terapię i wsparcie dla rodziny (sprzedaż przedmiotów z serialu przyniósł mu 47 tysięcy dolarów). Po jego śmierci przyjaciele i bliscy natychmiast uruchomili kampanię GoFundMe, by wesprzeć Kimberly i ich dzieci, jako że koszty leczenia i długotrwała walka z rakiem pozostawiły rodzinę bez oszczędności. W opisie zbiórki czytamy, że fundusze mają pomóć w utrzymaniu domu i zapewnieniu edukacji dzieciom. W mniej niż dobę od śmierci Van Der Beeka udało się zebrać ponad milion dolarów, a w chwili publikacji tego tekstu kwota wciąż rośnie. 

Ostatni post aktora na Instagramie, zamieszczony pod koniec stycznia 2026 roku, był hołdem dla jego córki i ojca, którzy dzielili tę samą datę urodzin. W wiadomości Van Der Beek wyraził głęboką miłość i wdzięczność, że ma ich w swoim życiu.




Odejście aktora wywołało falę reakcji ze strony jest kolegów i koleżanek z branży, którzy w postach z mediów społecznościowych podkreślają jego talent, dobroć i wpływ, jaki miał na widzów. Wśród gwiazd, które publicznie zabrały głos, są m.in. Sarah Michelle Gellar, Krysten Ritter, Busy Philipps, Sasha Alexander i Chad Michael Murray

Van Der Beeka zobaczymy jednak jeszcze na ekranie: aktor ma pojawić się w "Elle", serialowym prequelu "Legalnej blondynki", oraz filmie "The Gates". Według Deadline, przed śmiercią pracował też nad swoją autobiografią. Nie wiadomo jednak, na jakim etapie była książka i czy ujrzy światło dzienne. 

"Pose" - zwiastun serialu z Jamesem Van Der Beekiem



Powiązane artykuły James Van Der Beek

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

"Śnieżka": gigantyczny budżet, olbrzymia strata. Disney ujawnia dane finansowe

Wideo Gry

TYLKO DLA DOROSŁYCH: "Hellraiser" powraca jako gra! Oto zwiastun

4 komentarze
Filmy Gry

"Helldivers". Jason Momoa gwiazdą. Znamy datę premiery

4 komentarze
Gry

To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery

1 komentarz
Rankingi Filmy

TOP: Najlepsze filmy rozgrywające się na zimowych igrzyskach

Inne Filmy

Nie żyje Bud Cort. Aktor znany z "Harolda i Maude" miał 77 lat

Inne Seriale

James Van Der Beek nie żyje. Dawson z "Jeziora marzeń" miał 48 lat

39 komentarzy