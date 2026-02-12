James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny

James Van Der Beek, znany przede wszystkim z roli Dawsona Leery’ego w kultowym serialu "Jezioro marzeń", zmarł wczoraj w wieku 48 lat po walce z rakiem jelita grubego. Jego żona Kimberly potwierdziła śmierć aktora, opisując jego ostatnie dni jako pełne odwagi, wiary i łaski, prosząc jednocześnie o uszanowanie ich prywatności w czasie żałoby. Van Der Beek
po raz pierwszy publicznie ujawnił swoją diagnozę w 2024 roku, mówiąc w wywiadach o trudach leczenia, o tym, jak choroba wpłynęła na jego życie i pracę, i jak starał się pozostać obecny dla swojej rodziny - żony i sześciorga dzieci (najstarsze w wieku piętnastu lat, najmłodsze - czterech). W zeszłym roku ze względu na swój stan zdrowia aktor nie był już w stanie pojawić się na spotkaniu gwiazd "Jeziora marzeń
". W ostatnich miesiącach aktor podejmował różne działania, by walczyć nie tylko z chorobą, lecz także ze znacznymi kosztami leczenia. Van Der Beek
wystawił na licytację pamiątki z "Jeziora marzeń
" i innych projektów, by pozyskać środki na terapię i wsparcie dla rodziny (sprzedaż przedmiotów z serialu przyniósł mu 47 tysięcy dolarów). Po jego śmierci przyjaciele i bliscy natychmiast uruchomili kampanię GoFundMe
, by wesprzeć Kimberly i ich dzieci, jako że koszty leczenia i długotrwała walka z rakiem pozostawiły rodzinę bez oszczędności. W opisie zbiórki czytamy, że fundusze mają pomóć w utrzymaniu domu i zapewnieniu edukacji dzieciom. W mniej niż dobę od śmierci Van Der Beeka
udało się zebrać ponad milion dolarów, a w chwili publikacji tego tekstu kwota wciąż rośnie.
Ostatni post aktora na Instagramie, zamieszczony pod koniec stycznia 2026 roku, był hołdem dla jego córki i ojca, którzy dzielili tę samą datę urodzin. W wiadomości Van Der Beek
wyraził głęboką miłość i wdzięczność, że ma ich w swoim życiu.
Odejście aktora wywołało falę reakcji ze strony jest kolegów i koleżanek z branży, którzy w postach z mediów społecznościowych podkreślają jego talent, dobroć i wpływ, jaki miał na widzów. Wśród gwiazd, które publicznie zabrały głos, są m.in. Sarah Michelle Gellar
, Krysten Ritter
, Busy Philipps
, Sasha Alexander
i Chad Michael Murray
. Van Der Beeka
zobaczymy jednak jeszcze na ekranie: aktor ma pojawić się w "Elle
", serialowym prequelu "Legalnej blondynki
", oraz filmie "The Gates". Według Deadline, przed śmiercią pracował też nad swoją autobiografią. Nie wiadomo jednak, na jakim etapie była książka i czy ujrzy światło dzienne.
"Pose" - zwiastun serialu z Jamesem Van Der Beekiem