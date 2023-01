Czy "Obecność 4" będzie ostatnim filmem z serii?

"Obecność" - co wiemy o nowym filmie?









W rozmowie na temat najnowszej produkcji ze stajni Wana - horrorze o nowoczesnej morderczej lalce " M3GAN " - reżyser zdradził kilka szczegołów na temat planowanej kontynuacji:





Pracujemy nad nią na pełnych obrotach. Jeśli chodzi o ten cykl, sprawa jest prestiżowa. Nie spieszymy się, chcemy wszystko sobie poukładać, zastanowić się nad emocjonalną trajektorią opowieści - co właściwie chcemy przekazać filmem, który potencjalnie może zakończyć serię. Musimy być pewni, że opowiadamy właściwą historię.





Spytany przez dziennikarza Collider o to, czy film istotnie może być finałem całego cyklu, Wan odpowiedział wymijająco: Tego nigdy nie wiadomo. Ty tego nie wiesz. My tego nie wiemy. Ale to możliwe. Zobaczymy.





"Obecność" - dochodowe uniwersum kina grozy









"M3GAN - zobacz zwiastun nowej produkcji Jamesa Wana









Czy " The Conjuring 4 " będzie ostatnią częścią hitowej serii " Obecność "? Wiele na to wskazuje, choć horrorowy maestro James Wan nie chce wypowiedzieć się jednoznacznie w tej kwestii.Spoiwem serii " Obecność " są postaci badaczy zjawisk nadprzyrodzonych - Eda ( Patrick Wilson ) i Lorraine ( Vera Farmiga ) Warrenów. Kolejne części " Obecności " przedstawiają udokumentowane przypadki rzekomych nawiedzeń i opętań, z jakimi zetknęli się bohaterowie w latach 70. i 80. XX wieku. Z kolei spin-offy serii skupiają się na genezie demonicznych bytów, które stanęły na drodze Warrenów.Ekranowe uniwersum " Obecności " liczy obecnie osiem filmów: trzy części głównego cyklu - " Obecność " (2013), " Obecność 2 " (2016) i " Obecność 3: Na rozkaz diabła " (2021) - oraz szereg spin-offów, wśród których są trzy filmy o demonicznej lalce Annabelle - " Annabelle " (2014), " Annabelle: Narodziny zła " (2017) i " Annabelle wraca do domu " (2019) - a także " Zakonnica " (2018) oraz " Topielisko. Klątwa La Llorony " (2019). Zakończyły się również zdjęcia do " Zakonnicy 2 ".W powstaniu uniwersum kluczową rolę odegrał mistrz kina grozy, James Wan (" Piła ", " Naznaczony "). Nie tylko wyreżyserował on dwie pierwsze części " Obecności ", ale również piastował stanowisko producenta dotychczasowych spin-offów cyklu. Wszystkie filmy zarobiły na całym świecie ponad 2 miliardy dolarów.