James Wan wraca do serii "Piła"?

Czy twórcy pierwszej "Piły" szykują powrót do serii? James Wan i Leigh Whannell przyznali, że mają w planach kolejny film z cyklu, który doczekał się już dziesięciu części. Jaki mają pomysł na nową odsłonę?
"Piła" zaliczy powrót do korzeni?
"Piła
" zadebiutowała na Sundance Film Festival w 2004 roku. Na tegorocznej edycji festiwalu odbył się wspominkowy pokaz horroru. Podczas spotkania z publicznością reżyser James Wan i scenarzysta oraz odtwórca roli Adama Leigh Whannell zdradzili, że planują powrót do serii, której dali początek. Na tym etapie mogę tylko powiedzieć, że zrobimy jeszcze jedną. Nie chcę zdradzić za dużo. Jest jeszcze bardzo wcześnie
, powiedział Wan
. Chcemy odwołać się do ducha oryginalnego filmu. Chcemy zrobić kolejną straszną część "Piły"
, dodał reżyser. Zamierzamy być uważni i zachować szacunek dla wszystkich operowo-mydlanych elementów, które poznali w międzyczasie fani. Wiemy, że to uniwersum jest bardzo lubiane. Ale my chcemy przywołać ducha pierwszej części. Wan
wyreżyserował tyko pierwszą część cyklu, a w międzyczasie zrealizował m.in. "Obecność
", "Naznaczonego
", "Aquamana
" oraz "Szybkich i wściekłych 7
". Whannell
napisał trzy pierwsze części "Piły
" oraz cztery części "Naznaczonego
". Stanął też za kamerą "Naznaczonego: rozdziału 3
", "Ulepszenia
", "Niewidzialnego człowieka
" i "Wolf Mana
".
Na chwilę obecną ostatnią częścią serii jest "Piła X
" z 2023 roku.
"Piła X" – zwiastun
Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: "Piły
" i "Piły II
". Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.