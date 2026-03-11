James Wan reżyserem remake'u koreańskiego filmu gangsterskiego

Po kilkuletniej przerwie James Wan gotowy jest znów zasiąść na krześle reżysera. Jego nowy projekt, to zapowiadany do sześciu lat remake koreańskiego filmu "Gangster, glina i diabeł".
James Wan i Sylvester Stallone łączą siły
Prawa do amerykańskiego remake'u kupił jeszcze przed premierą filmu "Gangster, glina i diabeł" na festiwalu w Cannes Sylvester Stallone. W 2022 roku do projektu przyłączyło się studio Paramount. Teraz włączy się w to także Blumhouse-Atomic Monster. James Wan bowiem będzie nie tylko reżyserem, ale również producentem obrazu.
O czym dokładnie będzie opowiadał remake, tego na razie nie wiadomo. W oryginalne boss mafii hazardowej Jang Dong-su (Don Lee) zostaje brutalnie napadnięty przez nożownika. Cudem unika śmierci. Wieść o incydencie szybko obiega lokalny półświatek co poważnie zagraża jego reputacji. Jedynym wyjściem jest zemsta. W tym celu Jang sprzymierza się ze swoim śmiertelnym wrogiem - detektywem Jung Tae-seok (Kim Moo Yul) by wytropić niedoszłego mordercę.