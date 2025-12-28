Wiecie, jak się skończy "Stranger Things"? Na pewno się mylicie. Co tu przeraża najbardziej?

Uwaga na spoilery: tekst zawiera informacje z 5. sezonu (Część 2.) serialu "Stranger Things" dostępnego na Netfliksie.

Nic tak nie przeraża jak sekta?

"Stranger Things" – zobacz zapowiedź finałowych odcinków

Bower podkreśla, że zależało mu na oddaniu "sekciarskiej" energii postaci: sposobu mówienia, budowania wspólnoty i subtelnego odbierania innym autonomii.– tłumaczy aktor.Choć Mr. WhatsIt nie wygląda tak groźnie jak Vecna, Bower przyznaje, że granie tej wersji Henry’ego było równie intensywne. W 5. sezonie aktor obrał inną strategię niż wcześniej: zamiast otwartej grozy postawił na pozorną łagodność i ukryte intencje, co – jak mówi – bywa jeszcze bardziej niepokojące, zwłaszcza w scenach z dziećmi.Aktor zaznacza też, że mimo coraz brutalniejszych działań bohatera wciąż dostrzega w nim ślady człowieczeństwa. Jego zdaniem trauma i doświadczenia z dzieciństwa nadal mają znaczenie, choć nie wszystkie wątki zostały jeszcze w pełni wyjaśnione.Bower przyznaje, że istotnym punktem odniesienia był dla niego teatralny prequel "Stranger Things: The First Shadow", który rzuca nowe światło na kluczowe wydarzenie z życia Henry’ego. Aktor naciskał twórców serialu, braci Duffer, by zdradzili mu więcej szczegółów z przeszłości jego postaci – uznając je za niezbędne do wiarygodnego zagrania roli.Zapytany o finał serialu, Bower nie zdradza konkretów, ale jedno mówi wprost: widzowie nie powinni zakładać, że wiedzą, dokąd zmierza historia.– zapowiada.