Wiecie, jak się skończy "Stranger Things"? Na pewno się mylicie. Co tu przeraża najbardziej?

Uwaga na spoilery: tekst zawiera informacje z 5. sezonu (Część 2.) serialu "Stranger Things" dostępnego na Netfliksie.

Jamie Campbell Bower zdradził, że jego nowa postać w 5. sezonie "Stranger Things" została częściowo zainspirowana jedną z najmroczniejszych postaci XX wieku. Aktor przyznał, że budując Mr. WhatsIt – bohatera pojawiającego się w drugiej części finałowego sezonu – sięgał po skojarzenia z Jimem Jonesem, przywódcą sekty Peoples Temple, która w 1978 roku doprowadziła do samobójczej śmierci 900 osób. 

Nic tak nie przeraża jak sekta?



Bower podkreśla, że zależało mu na oddaniu "sekciarskiej" energii postaci: sposobu mówienia, budowania wspólnoty i subtelnego odbierania innym autonomii. 

Czasem zastanawiałem się, czy mówić "ty" czy "my". "Jesteśmy rodziną" – to brzmi niewinnie, ale jest przerażające – tłumaczy aktor.

Choć Mr. WhatsIt nie wygląda tak groźnie jak Vecna, Bower przyznaje, że granie tej wersji Henry’ego było równie intensywne. W 5. sezonie aktor obrał inną strategię niż wcześniej: zamiast otwartej grozy postawił na pozorną łagodność i ukryte intencje, co – jak mówi – bywa jeszcze bardziej niepokojące, zwłaszcza w scenach z dziećmi.


Aktor zaznacza też, że mimo coraz brutalniejszych działań bohatera wciąż dostrzega w nim ślady człowieczeństwa. Jego zdaniem trauma i doświadczenia z dzieciństwa nadal mają znaczenie, choć nie wszystkie wątki zostały jeszcze w pełni wyjaśnione.

Bower przyznaje, że istotnym punktem odniesienia był dla niego teatralny prequel "Stranger Things: The First Shadow", który rzuca nowe światło na kluczowe wydarzenie z życia Henry’ego. Aktor naciskał twórców serialu, braci Duffer, by zdradzili mu więcej szczegółów z przeszłości jego postaci – uznając je za niezbędne do wiarygodnego zagrania roli.

Zapytany o finał serialu, Bower nie zdradza konkretów, ale jedno mówi wprost: widzowie nie powinni zakładać, że wiedzą, dokąd zmierza historia. 

Jeśli wydaje wam się, że domyślacie się początku ostatniego odcinka – najpewniej się mylicie – zapowiada. To naprawdę idzie o krok dalej, niż ktokolwiek się spodziewa.

"Stranger Things" – zobacz zapowiedź finałowych odcinków



