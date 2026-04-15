Aragorn wybrany! Pełna obsada "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"

Wszystko jasne. We wtorek w Las Vegas na CinemaConie Warner Bros. ogłosiło pełną obsadę widowiska "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Są w niej znajome twarze i całkiem nowe osoby.

Choć w filmie powrócą Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo i Andy Serkis jako Gollum, to od dawna było wiadomo, że Viggo Mortensen nie wróci jako Aragorn.

Swego czasu plotkowano, że w tej roli zastąpi go brytyjski aktor Leo Woodall ("Bridget Jones: Szalejąc za facetem"). I rzeczywiście, aktor jest w obsadzie "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", ale nie jako Aragorn, a jako Halvard. To postać stworzona specjalnie na potrzeby filmu. Strażnik Północy i towarzysz Aragorna.

Kto więc zagra Aragorna? Wybór twórców padł na irlandzkiego aktora Jamiego Dornana. Aktor znany jest z serialu "Upadek" i film "Belfast".

Ale na tym nie kończy się ujawnianie obsady widowiska. Otóż ogłoszono, że w filmie pojawi się Lee Pace. Aktor powróci do roli Thranduila, którą zagrał w trylogii "Hobbit".

Potwierdzono też udział Kate Winslet. Niestety wciąż nie wiemy dokładnie, kogo zagra.

Andy Serkis jest reżyserem filmu, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", a przed wydarzeniami z filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia". Skupi się na próbach Aragorna i Gandalfa rozwiązania zagadki pierścienia Bilbo. W tym celu próbują odnaleźć Golluma.

Film ma już wyznaczoną datę premiery. "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" trafi do kin w grudniu 2027 roku.

Powiązane artykuły Jamie Dornan

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum  (2027)

 Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia  (2001)

 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Powrót króla  (2003)

 Władca Pierścieni: Powrót króla

Władca Pierścieni: Dwie wieże  (2002)

 Władca Pierścieni: Dwie wieże

Będzie brutalnie. Pokazano zwiastun nowego "Martwego zła"

Seriale

"The Madison" dostał 3. sezon. A kiedy 2.?

Filmy

"The Legend of Zelda": Padł ostatni klaps na planie filmu

Festiwale i nagrody Filmy

Film "Dźwięki miłości" laureatem Nagrody Publiczności LUX 2026

Filmy

Patrick Schwarzenegger w komedii romantycznej u boku Phoebe Dynevor

1 komentarz
Filmy

"Mortal Kombat II": do sieci trafił opis nowego fragmentu z Johnnym Cage'em

Filmy

"Clayface": na CinemaConie pokazano pierwszą zapowiedź filmu

1 komentarz