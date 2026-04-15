Aragorn wybrany! Pełna obsada "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"

Wszystko jasne. We wtorek w Las Vegas na CinemaConie Warner Bros. ogłosiło pełną obsadę widowiska "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Są w niej znajome twarze i całkiem nowe osoby.
Aragorn wybrany! Fani zaakceptują ten wybór?
Choć w filmie powrócą Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo i Andy Serkis jako Gollum
, to od dawna było wiadomo, że Viggo Mortensen nie wróci jako Aragorn.
Swego czasu plotkowano, że w tej roli zastąpi go brytyjski aktor Leo Woodall
("Bridget Jones: Szalejąc za facetem
"). I rzeczywiście, aktor jest w obsadzie "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"
, ale nie jako Aragorn, a jako Halvard
. To postać stworzona specjalnie na potrzeby filmu. Strażnik Północy i towarzysz Aragorna.
Kto więc zagra Aragorna? Wybór twórców padł na irlandzkiego aktora Jamiego Dornana
. Aktor znany jest z serialu "Upadek
" i film "Belfast
".
Getty Images © Gilbert Flores
Ale na tym nie kończy się ujawnianie obsady widowiska. Otóż ogłoszono, że w filmie pojawi się Lee Pace
. Aktor powróci do roli Thranduila, którą zagrał w trylogii "Hobbit".
Potwierdzono też udział Kate Winslet
. Niestety wciąż nie wiemy dokładnie, kogo zagra. Andy Serkis
jest reżyserem filmu, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
", a przed wydarzeniami z filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
". Skupi się na próbach Aragorna
i Gandalfa
rozwiązania zagadki pierścienia Bilbo
. W tym celu próbują odnaleźć Golluma
.
Film ma już wyznaczoną datę premiery. "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"
trafi do kin w grudniu 2027 roku.
