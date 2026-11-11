Jamie Dornan o roli Aragorna. Aktor nie krył wzruszenia, gdy dowiedział się o angażu

Jamie Dornan, który wcielił się w Aragorna w filmie "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", opowiedział o emocjach towarzyszących mu po otrzymaniu propozycji zagrania jednej z bardziej rozpoznawalnych postaci świata fantasy. Aktor przyznał, że wiadomość o angażu doprowadziła go do łez.
Jamie Dornan: To było niesamowite przeżycie
- Płakałem. Naprawdę płakałem. To jak spełnienie marzeń - powiedział Dornan
w rozmowie z "Entertainment Tonight" - To ogromny zaszczyt - móc wejść do tego świata, a tym bardziej zagrać postać o tak wielkim znaczeniu, którą wszyscy uwielbiamy. Wszyscy kochamy też to, co Viggo
(Mortensen) zrobił z tą rolą w trzech filmach.
Praca nad nowym filmem z uniwersum "Władcy Pierścieni" była dla Dornana
niezwykłym doświadczeniem. - Jestem niezmiernie zaszczycony i świetnie się bawiłem - zapewnił Dornan
- To było niesamowite przeżycie. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą naszą historię do tego świata, bo wiem, jak wiele osób jest z nim związanych. Obyśmy wykonali dobrą robotę.
Dornan Getty Images © Matt Crossick - PA Images
już wcześniej mówił o odpowiedzialności związanej z przejęciem roli po Viggo Mortensenie.
W rozmowie z włoskim wydaniem magazynu „L’Officiel” przyznał, że czuje presję, by sprostać oczekiwaniom fanów. Nie zamierza jednak ścigać się ze swoim poprzednikiem. - Zaproponowano mi zagranie niezwykle kultowej postaci i dam z siebie wszystko. Ale dla mnie Aragornem zawsze będzie Viggo - tłumaczył aktor - Jego występ to topka moich ulubionych kreacji aktorskich. Czuję się zaszczycony, że mogę spróbować odtworzyć choć część energii, którą pierwotnie wniósł do tej postaci.
Reżyserem "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" jest Andy Serkis
, który w oryginalnej trylogii Petera Jacksona
wcielił się w Golluma. W filmie ponownie zobaczymy Iana McKellena
jako Gandalfa, Elijah Wooda
jako Froda i Lee Pace’a
jako króla Thranduila. Do obsady dołączyli także Kate Winslet
, która zagra Marigol, Leo Woodall
w roli Halvarda oraz Anya Taylor-Joy
, której powierzono rolę elfki.
Premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.
Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"