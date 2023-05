Jamie Foxx ma się lepiej? Córka aktora wydała oświadczenie na temat jego stanu zdrowia

Corrine Foxx: Mój tata wyszedł ze szpitala tygodnie temu

Co z nadchodzącymi projektami Jamiego Foxxa?

Zobaczcie zwiastun filmu "Dzienna zmiana"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów: aktor wyszedł ze szpitala. Jego córka Corrine Foxx potwierdziła, że aktualnie wraca on do pełni sił.Corrine Foxx odniosła się do doniesień medialnych, według których bliscy aktora mieli przygotowywać się na najgorsze. O problemach zdrowotnychdowiedzieliśmy się 12 kwietnia. Dzień wcześniej miał on doznać "komplikacji medycznych" podczas pracy na planie filmu Netfliksa– napisała na swoim Instagramie.Dodała też, że już w przyszłym tygodniu będą mogli podzielić się "ekscytującą nowiną" związaną z pracąPrace nad filmemnie zostały na razie wstrzymane. Producenci liczą na powrót aktora na plan. Jamie Foxx miał też wrócić na plan trzeciego sezonu programu rozrywkowego. Jego twórcy jednak nie czekali na powrót aktora do zdrowia.Ostatnim filmem, jakizrealizował dla Netfliksa, była komedia. Zadebiutowała ona na platformie latem ubiegłego roku. Zobaczcie zwiastun:wciela się w rolę ojca, który ciężko pracuje, aby zapewnić swojej zdolnej córce dobry start w życiu. Czyszczenie basenów w San Fernando Valley to jednak tylko przykrywka dla znacznie bardziej dochodowego zajęcia, jakim jest polowanie na wampiry.