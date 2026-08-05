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Jamie Foxx wraca w filmie akcji dla Amazonu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jamie+Foxx+wraca+w+filmie+akcji+dla+Amazonu-167910
Jamie Foxx wraca w filmie akcji dla Amazonu
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Jamie Foxx znalazł swój kolejny filmowy projekt. Laureat Oscara stanie na czele obsady filmu akcji "Deadlocked". Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.

"Deadlocked" dla Amazonu. Jamie Foxx w roli głównej



"Deadlocked" opowie o byłym żołnierzu piechoty morskiej, który po osobistej tragedii próbuje wrócić do normalnego życia. Podczas pełnienia obowiązków ławnika trafia jednak w sam środek dramatycznych wydarzeń. Gdy córka oskarżonego przejmuje budynek sądu, by uwolnić swojego ojca, rutynowy proces zamienia się w śmiertelnie niebezpieczny kryzys z zakładnikami. Były Marines nie ma wyjścia i ponownie musi wykorzystać swoje wojskowe umiejętności.

Za kamerą stanie Nikhil Bhat, reżyser głośnego indyjskiego filmu "Morderstwo". 

Scenariusz napisali Eric Scot Anderson oraz Matt Takejiro Bosack, znany z pracy przy serialu "NCIS: Hawai’i". Historia powstała na bazie ich autorskiego pomysłu.

Jamie Foxx jako Ray Charls w filmie "Ray"

Jamie Foxx – ostatnie role



Dla Foxxa będzie to kolejny głośny projekt po "Znowu w akcji", komedii akcji z Cameron Diaz. Film ustanowił najlepszy debiut anglojęzycznej produkcji Netfliksa od 2022 roku, osiągając 46,8 mln wyświetleń w pierwszy weekend. Aktor ma już także w planach premierę opartego na faktach dramatu bokserskiego "Fight for ’84", który również trafi na Netfliksa. Poza karierą filmową Foxx pozostaje producentem wykonawczym i gospodarzem teleturnieju "Beat Shazam" emitowanego przez stację Fox.

"Znowu w akcji" – zobacz zwiastun



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