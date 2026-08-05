Jamie Foxx wraca w filmie akcji dla Amazonu

Jamie Foxx znalazł swój kolejny filmowy projekt. Laureat Oscara stanie na czele obsady filmu akcji "Deadlocked". Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.
"Deadlocked" dla Amazonu. Jamie Foxx w roli głównej
"Deadlocked" opowie o byłym żołnierzu piechoty morskiej, który po osobistej tragedii próbuje wrócić do normalnego życia. Podczas pełnienia obowiązków ławnika trafia jednak w sam środek dramatycznych wydarzeń. Gdy córka oskarżonego przejmuje budynek sądu, by uwolnić swojego ojca, rutynowy proces zamienia się w śmiertelnie niebezpieczny kryzys z zakładnikami. Były Marines nie ma wyjścia i ponownie musi wykorzystać swoje wojskowe umiejętności.
Za kamerą stanie Nikhil Bhat
, reżyser głośnego indyjskiego filmu "Morderstwo
".
Scenariusz napisali Eric Scot Anderson
oraz Matt Takejiro Bosack, znany z pracy przy serialu "NCIS: Hawai’i
". Historia powstała na bazie ich autorskiego pomysłu.
Jamie Foxx jako Ray Charls w filmie "Ray"
Dla Foxxa
będzie to kolejny głośny projekt po "Znowu w akcji
", komedii akcji z Cameron Diaz
. Film ustanowił najlepszy debiut anglojęzycznej produkcji Netfliksa od 2022 roku, osiągając 46,8 mln wyświetleń w pierwszy weekend. Aktor ma już także w planach premierę opartego na faktach dramatu bokserskiego "Fight for ’84", który również trafi na Netfliksa. Poza karierą filmową Foxx pozostaje producentem wykonawczym i gospodarzem teleturnieju "Beat Shazam" emitowanego przez stację Fox.