W którym słynnym horrorze mogła zagrać Jamie Lee Curtis przed "Halloween"?

Jamie Lee Curtis zapisała się w historii kina grozy rolą w "Halloween" z 1978 roku, gdzie wcieliła się w słynną "final girl" - Laurie Strode. W momencie premiery miała 20 lat. W programie "The Drew Barrymore Show" aktorka opowiedziała, że już kilka lat wcześniej miała szansę wystąpić w innym cenionym horrorze.
W jakim filmie mogła pojawić się Curtis? Curtis
wyjawiła, że proponowano jej wzięcie udziału w przesłuchaniu do roli w "Egzorcyście
". Opowiedziała: Producent zadzwonił do mojej mamy i powiedział, że pracuje nad adaptacją powieści "Egzorcysta". Spytał, czy pozwoli mi wziąć udział w castingu. Miałam wtedy jakieś 12 lat, byłam urocza i miałam osobowość. Pewnie zobaczył mnie na imprezie i uznał, że to będzie zabawne. Moja matka się nie zgodziła. Chciała, żebym miała dzieciństwo, dzięki Bogu.
Matką Curtis
była inna znana aktorka - Janet Leigh
. "Egzorcysta", oparty na powieści Williama Petera Blatty'ego i wyreżyserowany przez Williama Friedkina, dziś zaliczany jest do najlepszych horrorów w dziejach.
W obsadzie znaleźli się m.in. Max von Sydow
, Ellen Burstyn
oraz czternastoletnia wówczas Linda Blair,
która wcieliła się w opętaną Regan. Młoda aktorka za swoją rolę otrzymała Złoty Glob
i była nominowana do Oscara
. Rolę powtórzyła w kontynuacji "Egzorcysta II: Heretyk
" oraz w powstałym po latach sequelu "Egzorcysta: Wyznawca
". Curtis także wracała do swojej roli Laurie z "Halloween
" - łącznie sportretowała ją na ekranie 7 razy.
"Egzorcysta" - zwiastun