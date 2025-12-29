Newsy Filmy Inne W którym słynnym horrorze mogła zagrać Jamie Lee Curtis przed "Halloween"?
W którym słynnym horrorze mogła zagrać Jamie Lee Curtis przed "Halloween"?

źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
Jamie Lee Curtis zapisała się w historii kina grozy rolą w "Halloween" z 1978 roku, gdzie wcieliła się w słynną "final girl" - Laurie Strode. W momencie premiery miała 20 lat. W programie "The Drew Barrymore Show" aktorka opowiedziała, że już kilka lat wcześniej miała szansę wystąpić w innym cenionym horrorze.

W jakim filmie mogła pojawić się Curtis?



Jamie-Lee-Curtis-As-Laurie-Strode-In-Halloween-1978.jpg


Curtis wyjawiła, że proponowano jej wzięcie udziału w przesłuchaniu do roli w "Egzorcyście". Opowiedziała:

Producent zadzwonił do mojej mamy i powiedział, że pracuje nad adaptacją powieści "Egzorcysta". Spytał, czy pozwoli mi wziąć udział w castingu. Miałam wtedy jakieś 12 lat, byłam urocza i miałam osobowość. Pewnie zobaczył mnie na imprezie i uznał, że to będzie zabawne. Moja matka się nie zgodziła. Chciała, żebym miała dzieciństwo, dzięki Bogu. 

Matką Curtis była inna znana aktorka - Janet Leigh. "Egzorcysta", oparty na powieści Williama Petera Blatty'ego i wyreżyserowany przez Williama Friedkina, dziś zaliczany jest do najlepszych horrorów w dziejach. W obsadzie znaleźli się m.in. Max von Sydow, Ellen Burstyn oraz czternastoletnia wówczas Linda Blair, która wcieliła się w opętaną Regan. Młoda aktorka za swoją rolę otrzymała Złoty Glob i była nominowana do Oscara. Rolę powtórzyła w kontynuacji "Egzorcysta II: Heretyk" oraz w powstałym po latach sequelu "Egzorcysta: Wyznawca". Curtis także wracała do swojej roli Laurie z "Halloween" - łącznie sportretowała ją na ekranie 7 razy. 

"Egzorcysta" - zwiastun



