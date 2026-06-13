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Jane Campion nie rzuca reżyserii. Kręci musical!

World of Reel / autor: /
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Jane Campion nie rzuca reżyserii. Kręci musical!
źródło: Getty Images
autor: David Livingston
Jane Campion, która obecnie przewodniczy jury Festiwalu Filmowego w Taorminie, ujawniła, że pracuje nad nowym projektem – i będzie to pierwszy musical w jej karierze. Choć twórczyni słynie z powściągliwości w kontaktach z mediami, tym razem potwierdziła, że film jest już w przygotowaniu. Nie zdradziła jednak żadnych szczegółów na temat fabuły ani obsady.

Jane Campion kręci musical



Nowy film to znacząca zmiana kursu dla 72-letniej laureatki Oscara. Przed realizacją "Psich pazurów" Campion przez ponad dekadę nie nakręciła żadnego pełnometrażowego filmu, a po zakończeniu pracy nad nagrodzonym Oscarem dramatem była przekonana, że definitywnie kończy z reżyserią. Zamiast kolejnych produkcji planowała poświęcić się stworzeniu szkoły dla początkujących filmowców w rodzinnej Nowej Zelandii.

Sukces "Psich pazurów" najwyraźniej zmienił jednak jej plany. Reżyserka przyznała niedawno, że triumf filmu dał jej twórczą swobodę, z której zamierza skorzystać. Według nieoficjalnych informacji przy nowym przedsięwzięciu będzie  współpracowała z Netflixem.

"Fortepian"

Jane Campion – pierwsza kobieta nagrodzona Złotą Palmą w Cannes



Campion jest jedną z najbardziej cenionych autorek współczesnego kina. To właśnie ona stworzyła "Fortepian" – film, który przyniósł jej historyczny tytuł pierwszej kobiety nagrodzonej Złotą Palmą w Cannes. W jej dorobku znajdują się także tak cenione produkcje jak "Anioł przy moim stole", "Jaśniejsza od gwiazd" oraz "Portret damy". 

"Psie pazury" – zobacz zwiastun



Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.

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