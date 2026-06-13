Jane Campion nie rzuca reżyserii. Kręci musical!

Jane Campion, która obecnie przewodniczy jury Festiwalu Filmowego w Taorminie, ujawniła, że pracuje nad nowym projektem – i będzie to pierwszy musical w jej karierze. Choć twórczyni słynie z powściągliwości w kontaktach z mediami, tym razem potwierdziła, że film jest już w przygotowaniu. Nie zdradziła jednak żadnych szczegółów na temat fabuły ani obsady.
Nowy film to znacząca zmiana kursu dla 72-letniej laureatki Oscara. Przed realizacją "Psich pazurów
" Campion
przez ponad dekadę nie nakręciła żadnego pełnometrażowego filmu, a po zakończeniu pracy nad nagrodzonym Oscarem dramatem była przekonana, że definitywnie kończy z reżyserią. Zamiast kolejnych produkcji planowała poświęcić się stworzeniu szkoły dla początkujących filmowców w rodzinnej Nowej Zelandii.
Sukces "Psich pazurów
" najwyraźniej zmienił jednak jej plany. Reżyserka przyznała niedawno, że triumf filmu dał jej twórczą swobodę, z której zamierza skorzystać. Według nieoficjalnych informacji przy nowym przedsięwzięciu będzie współpracowała z Netflixem.
"Fortepian"
Jane Campion – pierwsza kobieta nagrodzona Złotą Palmą w Cannes
Campion jest jedną z najbardziej cenionych autorek współczesnego kina. To właśnie ona stworzyła "Fortepian
" – film, który przyniósł jej historyczny tytuł pierwszej kobiety nagrodzonej Złotą Palmą w Cannes. W jej dorobku znajdują się także tak cenione produkcje jak "Anioł przy moim stole
", "Jaśniejsza od gwiazd
" oraz "Portret damy
".
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