Jane Fonda została "Korespondentką". Gwiazda zagra w ekranizacji bestsellera 2025

Już niedługo zobaczymy Jane Fondę w nowym projekcie – i to nie byle jakim, bo chodzi ekranizację bestsellerowej powieści "Korespondentka" autorstwa Virgini Evans. O jej realizację walczyło aż siedem domów produkcyjnych. Pojedynek ostatecznie wygrało Lionsgate. Fonda będzie również film produkowała. 

"Korespondentka" – o czym jest książka?



"Korespondentka" wydana w 2025 roku sprzedała się jak dotąd w ponad milionie egzemplarzy i 19 tygodni znajdowała się na liście bestsellerów "New York Times". 


Historia kręci się wokół Sybil Van Antwerp, emerytowanej prawniczki z ciętym językiem, która od lat układa sobie świat… pisząc listy. Do znajomych, do rodziny, do literackich ikon – i do jednej osoby, do której nigdy nie zdobyła się, by naprawdę napisać. Wszystko zaczyna się sypać, gdy wraca do niej list z przeszłości i zmusza ją do zmierzenia się z czymś, co dawno schowała pod dywan.

Za scenariusz odpowiada Cat Vasko współpracująca przy serialu "Tajna inwazja". Produkcją filmu "Korespondentka" zajmie się studio Hidden Pictures stojące za filmami "Pomoc domowa" i "Maszyna do zabijania". 

Data premiery nie została jeszcze podana. 

Jane Fonda – ostatnie role



Jane Fonda – dwukrotnie nagrodzona Oskarem – ostatnio pojawiła się m.in. w filmach "Życie toczy się dalej", "Osiemdziesiątki dla Brady'ego" i "Book Club. Następny rozdział". Gwiazda nie zwalnia więc tempa ani na chwilę. 

