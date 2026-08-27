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Jane Schoenbrun chce nakręcić nowy "Koszmar z ulicy Wiązów"

World of Reel / autor: /
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Jane Schoenbrun chce nakręcić nowy &quot;Koszmar z ulicy Wiązów&quot;
źródło: Materiały prasowe
W przygotowaniu są obecnie aż dwie nowe wersje "Koszmaru z ulicy Wiązów". Na jedną pracuje studio Warner Bros., a nad drugą – Paramount. Ze zrozumiałych względów taka szansa rozbudziła wyobraźnię reżyserów i reżyserek parających się horrorem. Jane Schoenbrun ("W blasku ekranu", "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma") również zgłasza swoją kandydaturę.

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Na chwilę obecną z rebootami "Koszmaru z ulicy Wiązów" wiąże się nazwiska Lee Cronina ("Mumia: Film Lee Cronina") i Parkera Finna ("Uśmiechnij się"). Ale żaden z reżyserów nie dostał jeszcze oficjalnie zlecenia.

Tymczasem zainteresowanie wyraził cały szereg twórców. Jeff Wadlow ("Urojenie") i Rob Savage ("Inna mamusia") przyznali, że chętnie nakręcą nowy film o Freddym Kruegerze. Mike Flanagan ("Doktor Sen") twierdzi, że ma "zabójczy pomysł" na reboot. Curry Barker ("Obsesja") powiedział z kolei, że seria ma "nieskończony potencjał" i sam chętnie spróbowałby swoich sił.
     
Swoje nazwisko do kapelusza dorzuca właśnie Jane Schoenbrun, przyznając w wywiadzie dla ScreenRant: Próbuję umówić się na spotkanie w sprawie tego nowego "Koszmaru z ulicy Wiązów".

Tymczasem już w przyszłym tygodniu do kin wejdzie nowy film Schoenbrun,
"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma", który aż kipi od inspiracji horrorami z lat 80., od "Piątku trzynastego" po "Koszmar z ulicy Wiązów" właśnie.

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" – zwiastun


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