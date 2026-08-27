Jane Schoenbrun chce nakręcić nowy "Koszmar z ulicy Wiązów"

W przygotowaniu są obecnie aż dwie nowe wersje "Koszmaru z ulicy Wiązów". Na jedną pracuje studio Warner Bros., a nad drugą – Paramount. Ze zrozumiałych względów taka szansa rozbudziła wyobraźnię reżyserów i reżyserek parających się horrorem. Jane Schoenbrun ("W blasku ekranu", "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma") również zgłasza swoją kandydaturę.
Jane Schoenbrun i kto jeszcze? Oni chcą odświeżyć Freddy'ego Kruegera
Na chwilę obecną z rebootami "Koszmaru z ulicy Wiązów
" wiąże się nazwiska Lee Cronina
("Mumia: Film Lee Cronina
") i Parkera Finna
("Uśmiechnij się
"). Ale żaden z reżyserów nie dostał jeszcze oficjalnie zlecenia.
Tymczasem zainteresowanie wyraził cały szereg twórców. Jeff Wadlow
("Urojenie
") i Rob Savage
("Inna mamusia
") przyznali, że chętnie nakręcą nowy film o Freddym Kruegerze
. Mike Flanagan
("Doktor Sen
") twierdzi, że ma "zabójczy pomysł" na reboot. Curry Barker
("Obsesja
") powiedział z kolei, że seria ma "nieskończony potencjał" i sam chętnie spróbowałby swoich sił.
Swoje nazwisko do kapelusza dorzuca właśnie Jane Schoenbrun
, przyznając w wywiadzie dla ScreenRant: Próbuję umówić się na spotkanie w sprawie tego nowego "Koszmaru z ulicy Wiązów".
Tymczasem już w przyszłym tygodniu do kin wejdzie nowy film Schoenbrun
,
"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma
", który aż kipi od inspiracji horrorami z lat 80., od "Piątku trzynastego
" po "Koszmar z ulicy Wiązów
" właśnie.
"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" – zwiastun