Janusz Kamiński odbierze Nagrodę THR Visionary in Cinematography podczas festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026

Janusz Kamiński, jeden z najbardziej wpływowych operatorów filmowych współczesnego kina, otrzyma Nagrodę THR Visionary in Cinematography podczas 34. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE, który odbędzie się w dniach 7–14 listopada 2026 roku. Nagroda przyznawana przez The Hollywood Reporter jest wyrazem uznania dla wyjątkowego wkładu Kamińskiego w sztukę operatorską oraz jego wizjonerskiego podejścia do kształtowania języka wizualnego współczesnego kina.
Niewiele duetów w historii współczesnego kina wpłynęło na wygląd filmów tak znacząco jak współpraca Stevena Spielberga
i Janusza Kamińskiego
. Tegoroczny laureat Nagrody THR Visionary in Cinematography, w ciągu ponad 30 lat i przy realizacji 20 filmów z tym reżyserem - od "Listy Schindlera
" (1993) po "Disclosure Day
" (2026) – na nowo zdefiniował wizualną gramatykę Hollywood.
Surowa, czarno-biała estetyka "Listy Schindlera
" przywróciła monochromatyczny obraz do głównego nurtu kina, wprowadzając pełen realizmu, malarski styl do branży od dawna przywiązanej do klasycznego hollywoodzkiego blasku. Sceny batalistyczne w "Szeregowcu Ryanie
" (1998), z wyblakłymi kolorami i chaotycznymi ujęciami z ręki, na zawsze zmieniły sposób przedstawiania wojny na ekranie. Za oba filmy Kamiński
otrzymał Oscara® za najlepsze zdjęcia. Oba znalazły się również na liście najlepszych zdjęć filmowych XX wieku opublikowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych (American Society of Cinematographers).
Każdy film Kamińskiego
zachwyca wizualnie, a jednocześnie żaden nie przypomina pozostałych. Każdy wybór obiektywu i kolorystyki odpowiada opowiadanej historii. Waszyngton w dystopijnej wizji przyszłości przedstawionej w "Raporcie mniejszości
" (2002) skąpany jest w chłodnych błękitach i metalicznych, mrocznych tonach kina noir. "Monachium
" (2005) przywołuje estetykę thrillerów lat 70. i materiałów reporterskich. W jednym z filmów zrealizowanych poza współpracą ze Spielbergiem
– "Motylu i skafandrze
" Juliana Schnabela
(2007) – Kamiński
oddaje doświadczenie zespołu zamknięcia, na który cierpi główny bohater, poprzez radykalnie ograniczoną perspektywę i subtelne zmiany ostrości obrazu.
Życiorys Kamińskiego
przypomina scenariusz hollywoodzkiego filmu. Jako uchodźca polityczny z Polski kształcił się w American Film Institute, a następnie stopniowo piął się po szczeblach kariery, pracując jako oświetleniowiec przy niskobudżetowych produkcjach Rogera Cormana
oraz filmach telewizyjnych. To właśnie zdjęcia do filmu telewizyjnego "Wildflower
" (1991) z Diane Keaton
przekonały Spielberga
, by powierzyć mu realizację "Listy Schindlera
". Kamiński
został później siedmiokrotnie nominowany do Oscara®. The Hollywood Reporter z dumą przyznaje tegoroczną Nagrodę THR Visionary in Cinematography jednemu z najwybitniejszych twórców obrazu we współczesnym kinie.
Wyróżnienie Janusza Kamińskiego
przez The Hollywood Reporter jest hołdem dla operatora, którego twórczość pomogła na nowo zdefiniować możliwości filmowego opowiadania historii. Jego charakterystyczny styl wizualny, niezwykła wszechstronność oraz wieloletnia współpraca twórcza ze Stevenem Spielbergiem
na trwałe zapisały się w historii kina. Wręczenie nagrody podczas festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026 będzie wyjątkową okazją do uhonorowania jego wybitnych osiągnięć oraz podkreślenia nieprzemijającej siły sztuki operatorskiej, która kształtuje sposób, w jaki odbieramy filmy.
Wyróżnienie Janusza Kamińskiego przez The Hollywood Reporter jest hołdem dla operatora, którego twórczość pomogła na nowo zdefiniować możliwości filmowego opowiadania historii. Jego charakterystyczny styl wizualny, niezwykła wszechstronność oraz wieloletnia współpraca twórcza ze Stevenem Spielbergiem na trwałe zapisały się w historii kina. Wręczenie nagrody podczas festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026 będzie wyjątkową okazją do uhonorowania jego wybitnych osiągnięć oraz podkreślenia nieprzemijającej siły sztuki operatorskiej, która kształtuje sposób, w jaki odbieramy filmy.