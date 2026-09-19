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Japońska masakra piłą łańcuchową? Powstaje film "Lollipop Chainsaw"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Japo%C5%84ska+masakra+pi%C5%82%C4%85+%C5%82a%C5%84cuchow%C4%85+B%C4%99dzie+film+%22Lollipop+Chainsaw%22-168667
Japońska masakra piłą łańcuchową? Powstaje film &quot;Lollipop Chainsaw&quot;
źródło: Materiały prasowe
Kolejna gra wideo w drodze na ekran kinowy. Tym razem padło na kultową japońską produkcję "Lollipop Chainsaw". Plany nakręcenia adaptacji ogłoszono podczas Tokyo Game Show. Twórcy zapowiadają film, który zadowoli zarówno fanów gry, jak i szeregowych kinomanów.
   

Co wiemy o filmowej wersji "Lollipop Chainsaw"?




Jak donosi portal Deadline, w przygotowaniu jest aktorski film oparty na "Lollipop Chainsaw" od studia Dragami Games. Twórcy gry planują ustanowić "nowy model budowania globalnie rozpoznawalnych marek rozrywkowych z Azji". 

Film ma być komedią akcji z kategorią wiekową R. Jego akcja rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z oryginalnej gry. Bohaterką będzie Juliet Sterling, cheerleaderka z liceum w San Romero, która pochodzi z legendarnej rodziny łowców zombie. Kiedy w jej szkole wybucha epidemia zombie, Juliet musi pokonać rzesze nieumarłych, by uratować swoich przyjaciół, ocalić rodzinę i utrzymać przy sobie chłopaka, Nicka. Nawet jeśli będzie to wymagało niekonwencjonalnych zagrań.

Nad projektem czuwa międzynarodowa ekipa producencka, w której znaleźli się m.in. Joe Teng (studio Nada Holdings), Robert Franke (studio Orange Chariot), Takafumi Yuki (studio Throne Inc), Kirk Shaw (studio Ambitious Entertainment) i Patricio Rabuffetti (studio Non Stop TV).

Kręcimy film, który będzie wierny duchowi "Lollipop Chainsaw", zarazem pozostając absolutnie samodzielnym, obiecuje Franke. Wieloletni fani rozpoznają styl, zadziorność i przesadę, którą kochają. Nowi widzowie będą zaś mogli cieszyć się niezapomnianym połączeniem horroru, komedii i kina akcji. Mamy ambicję zrobienia filmu, który zabawi każdego widza, nieważne, czy grał w grę czy nie. 

Wydana w 2012 roku "Lollipop Chainsaw" stała się na przestrzeni lat grą kultową. Na całym świecie sprzedało się ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Dwa lata temu wydano zremasterowaną edycję, "Lollipop Chainsaw RePOP". 

"Lollipop Chainsaw" – zwiastun gry


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