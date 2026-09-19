Japońska masakra piłą łańcuchową? Powstaje film "Lollipop Chainsaw"

Kolejna gra wideo w drodze na ekran kinowy. Tym razem padło na kultową japońską produkcję "Lollipop Chainsaw". Plany nakręcenia adaptacji ogłoszono podczas Tokyo Game Show. Twórcy zapowiadają film, który zadowoli zarówno fanów gry, jak i szeregowych kinomanów.
Co wiemy o filmowej wersji "Lollipop Chainsaw"?
Jak donosi portal Deadline, w przygotowaniu jest aktorski film oparty na "Lollipop Chainsaw" od studia Dragami Games
. Twórcy gry planują ustanowić "nowy model budowania globalnie rozpoznawalnych marek rozrywkowych z Azji". Film ma być komedią akcji z kategorią wiekową R. Jego akcja rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z oryginalnej gry.
Bohaterką będzie Juliet Sterling, cheerleaderka z liceum w San Romero, która pochodzi z legendarnej rodziny łowców zombie. Kiedy w jej szkole wybucha epidemia zombie, Juliet musi pokonać rzesze nieumarłych, by uratować swoich przyjaciół, ocalić rodzinę i utrzymać przy sobie chłopaka, Nicka. Nawet jeśli będzie to wymagało niekonwencjonalnych zagrań. Nad projektem czuwa międzynarodowa ekipa producencka
, w której znaleźli się m.in. Joe Teng
(studio Nada Holdings), Robert Franke
(studio Orange Chariot), Takafumi Yuki
(studio Throne Inc), Kirk Shaw
(studio Ambitious Entertainment) i Patricio Rabuffetti
(studio Non Stop TV). Kręcimy film, który będzie wierny duchowi "Lollipop Chainsaw", zarazem pozostając absolutnie samodzielnym
, obiecuje Franke
. Wieloletni fani rozpoznają styl, zadziorność i przesadę, którą kochają. Nowi widzowie będą zaś mogli cieszyć się niezapomnianym połączeniem horroru, komedii i kina akcji. Mamy ambicję zrobienia filmu, który zabawi każdego widza, nieważne, czy grał w grę czy nie.
Wydana w 2012 roku "Lollipop Chainsaw
" stała się na przestrzeni lat grą kultową. Na całym świecie sprzedało się ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Dwa lata temu wydano zremasterowaną edycję, "Lollipop Chainsaw RePOP
".
"Lollipop Chainsaw" – zwiastun gry