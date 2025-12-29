Japonia rządzi! Najlepsze filmy akcji 2025 według użytkowników Filmwebu

Kontynuujemy odliczanie do końca 2025 roku prezentując kolejne zestawienie najlepszych filmów roku według ocen użytkowników Filmwebu. Tym razem przyjrzeliśmy się tytułom, w których króluje akcja. Lista może Was zaskoczyć, bo to nie kino komiksowe i Predator znalazło się na szczycie.
Top 10 filmów akcji według ocen użytkowników Filmwebu
Jak w przypadku wcześniejszych list, tak i w tym przypadku pod uwagę brane były tylko te filmy, które jako rok produkcji mają w bazie Filmwebu podany rok 2025.
Uwzględniliśmy wyłącznie filmy pełnometrażowe, które zdobyły przynajmniej 1000 ocen od użytkowników Filmwebu.
Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem.
Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.
Emerytowany tajny agent spędza jesień życia w pensjonacie na Lazurowym Wybrzeżu. Zniknięcie atrakcyjnej sąsiadki uruchamia w nim wspomnienia z czasów, gdy trajektorię jego kariery wyznaczały międzynarodowe spiski, piękne kobiety, szybkie samochody i zabójcze gadżety. Emeryt postanawia jeszcze raz stanąć do walki, by odnaleźć tajemniczą sąsiadkę i zemścić się na dawnych wrogach.
Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią. Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.
Antologia składającą się z trzech opowieści o największych wojownikach w historii ludzkości. Wśród nich jest skandynawska wojowniczka, która prowadzi swojego syna w wyprawie po krwawą zemstę; ninja z feudalnej Japonii, który zwraca się przeciwko swojemu bratu samurajowi w brutalnej walce o sukcesję, oraz aliancki pilot z II wojny światowej. Każdy z nich nie dość, że stanie oko w oko z zagrożeniem, prowadząc własną misję, to jeszcze będzie musiał zmierzyć się z największym i nieubłaganym zabójcą nad zabójcami - Predatorem.
Najnowszy film ze Studia Marvel przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?
Film przenosi widzów do domu irackiej rodziny, gdzie pluton amerykańskich Navy SEALs obserwuje ruchy sił USA na terytorium kontrolowanym przez rebeliantów. To pełna realizmu opowieść o współczesnej wojnie, przedstawiona w czasie rzeczywistym i oparta na wspomnieniach tych, którzy ją przeżyli – historia, jakiej nigdy wcześniej nie opowiedziano.
Denji pracował dla yakuzy jako łowca demonów, próbując spłacić odziedziczony po rodzicach dług. Gangsterzy dopuścili się jednak zdrady i zlecili jego zabójstwo. Tracący przytomność Denji zawarł układ z Pochitą, ukochanym pieskiem-demonem, który uratował mu życie. W ten sposób połączyli się ze sobą i tak powstał niepowstrzymany Chainsaw Man. Teraz, w samym środku brutalnej wojny między demonami, łowcami i tajemniczymi przeciwnikami, pojawia się tajemnicza Reze. Denjiego czeka najgroźniejsza dotąd bitwa — wywołana przez miłość w świecie, w którym, by przetrwać, dozwolone jest wszystko.
Tanjirō Kamado, walczący u boku siostry Nezuko i towarzyszy z Oddziału Zabójców Demonów, staje do finałowej bitwy. Po treningu Filarów Muzan Kibutsuji wciąga wojowników do Zamku Nieskończoności – twierdzy demonów, gdzie odbędzie się ostateczne starcie.
Zwiastun filmu "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"