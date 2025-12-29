Newsy Filmy Japonia rządzi! Najlepsze filmy akcji 2025 według użytkowników Filmwebu
Kontynuujemy odliczanie do końca 2025 roku prezentując kolejne zestawienie najlepszych filmów roku według ocen użytkowników Filmwebu. Tym razem przyjrzeliśmy się tytułom, w których króluje akcja. Lista może Was zaskoczyć, bo to nie kino komiksowe i Predator znalazło się na szczycie.

Top 10 filmów akcji według ocen użytkowników Filmwebu



Jak w przypadku wcześniejszych list, tak i w tym przypadku pod uwagę brane były tylko te filmy, które jako rok produkcji mają w bazie Filmwebu podany rok 2025.

Uwzględniliśmy wyłącznie filmy pełnometrażowe, które zdobyły przynajmniej 1000 ocen od użytkowników Filmwebu.

Zachęcamy też do zapoznania się z pozostałymi listami podsumowującymi rok: najlepsze polskie filmy, najlepsze komedie i najlepsze horrory według użytkowników Filmwebu.

10
plakat filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

The Fantastic Four: First Steps
2025
1h 55m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem.


Zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"




9
plakat filmu Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka

Ballerina
2025
2h 5m

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.


8
plakat filmu Błysk diamentu śmierci

Błysk diamentu śmierci

Reflet dans un diamant mort
2025
1h 27m

Kryminał

Akcja

Thriller

Belgia

Francja

Luksemburg

Włochy

Kryminał

Akcja

Thriller

Emerytowany tajny agent spędza jesień życia w pensjonacie na Lazurowym Wybrzeżu. Zniknięcie atrakcyjnej sąsiadki uruchamia w nim wspomnienia z czasów, gdy trajektorię jego kariery wyznaczały międzynarodowe spiski, piękne kobiety, szybkie samochody i zabójcze gadżety. Emeryt postanawia jeszcze raz stanąć do walki, by odnaleźć tajemniczą sąsiadkę i zemścić się na dawnych wrogach.


7
plakat filmu Superman

Superman

2025
2h 9m

Sci-Fi

Akcja

Australia

Kanada

Nowa Zelandia

USA

Sci-Fi

Akcja

Stworzone na nowo uniwersum DC o szczególnej mieszance epickiej akcji, humoru i serca dostarcza Supermana, który jest wiedziony współczuciem i wrodzoną wiarą w dobroć ludzkości.


6
plakat filmu Predator: Strefa zagrożenia

Predator: Strefa zagrożenia

Predator: Badlands
2025
1h 55m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią. Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.


5
plakat filmu Predator: Pogromca zabójców

Predator: Pogromca zabójców

Predator: Killer of Killers
2025
1h 25m

Akcja

Sci-Fi

Animacja

USA

Akcja

Sci-Fi

Animacja

Antologia składającą się z trzech opowieści o największych wojownikach w historii ludzkości. Wśród nich jest skandynawska wojowniczka, która prowadzi swojego syna w wyprawie po krwawą zemstę; ninja z feudalnej Japonii, który zwraca się przeciwko swojemu bratu samurajowi w brutalnej walce o sukcesję, oraz aliancki pilot z II wojny światowej. Każdy z nich nie dość, że stanie oko w oko z zagrożeniem, prowadząc własną misję, to jeszcze będzie musiał zmierzyć się z największym i nieubłaganym zabójcą nad zabójcami - Predatorem. 


Zwiastun filmu "Predator: Pogromca zabójców"




4
plakat filmu Thunderbolts*

Thunderbolts*

2025
2h 6m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Najnowszy film ze Studia Marvel przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?


3
plakat filmu Wojna

Wojna

Warfare
2025
1h 35m

Wojenny

Akcja

Dramat

USA

Wielka Brytania

Wojenny

Akcja

Dramat

Film przenosi widzów do domu irackiej rodziny, gdzie pluton amerykańskich Navy SEALs obserwuje ruchy sił USA na terytorium kontrolowanym przez rebeliantów. To pełna realizmu opowieść o współczesnej wojnie, przedstawiona w czasie rzeczywistym i oparta na wspomnieniach tych, którzy ją przeżyli – historia, jakiej nigdy wcześniej nie opowiedziano.


2
plakat filmu Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

Gekijōban Chainsaw Man: Reze-hen
2025
1h 40m

Akcja

Anime

Fantasy

Akcja

Anime

Fantasy

Denji pracował dla yakuzy jako łowca demonów, próbując spłacić odziedziczony po rodzicach dług. Gangsterzy dopuścili się jednak zdrady i zlecili jego zabójstwo. Tracący przytomność Denji zawarł układ z Pochitą, ukochanym pieskiem-demonem, który uratował mu życie. W ten sposób połączyli się ze sobą i tak powstał niepowstrzymany Chainsaw Man. Teraz, w samym środku brutalnej wojny między demonami, łowcami i tajemniczymi przeciwnikami, pojawia się tajemnicza Reze. Denjiego czeka najgroźniejsza dotąd bitwa — wywołana przez miłość w świecie, w którym, by przetrwać, dozwolone jest wszystko.


1
plakat filmu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen
2025
2h 35m

Fantasy

Akcja

Anime

Japonia

USA

Fantasy

Akcja

Anime

Tanjirō Kamado, walczący u boku siostry Nezuko i towarzyszy z Oddziału Zabójców Demonów, staje do finałowej bitwy. Po treningu Filarów Muzan Kibutsuji wciąga wojowników do Zamku Nieskończoności – twierdzy demonów, gdzie odbędzie się ostateczne starcie.


Zwiastun filmu "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"



