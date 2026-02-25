Newsy Filmy Gwiazda "Czarnobyla" w nowym filmie Martina Scorsesego
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jared+Harris+w+obsadzie+%22What+Happens+At+Night%22+Martina+Scorsesego-165348
źródło: Getty Images
autor: Craig Barritt
Wczoraj informowaliśmy o tym, że Martin Scorsese rozpoczął prace na planie thrillera psychologicznego "What Happens at Night". Do tej pory wiedzieliśmy, że w filmie zagrają Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mads Mikkelsen i Patricia Clarkson. Teraz w sieci pojawiła się informacja o kolejnej gwieździe w obsadzie.

Co wiemy o nowym filmie Scorsesego?



GettyImages-1146824631.jpg Getty Images © Noam Galai


W filmie zagra Jared Harris - ceniony brytyjski aktor znany m.in. z seriali "The Crown" i "Czarnobyl" i filmów "Lincoln" oraz "Sprzymierzeni". Ostatnio mogliśmy go oglądać w "Domu pełnym dynamitu", a w przyszłości zaliczy występ także w filmie "Reykjavik", gdzie zagra Michaiła Gorbaczowa. Zdjęcia do tej produkcji zostały już zakończone.

Scenariusz "What Happens at Night" powstał na podstawie powieści Petera Camerona. Napisał go Patrick Marber. To historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie. Całość ma być utrzymana w onirycznym klimacie.

Film realizowany jest we wspołpracy z Apple Original Films. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

