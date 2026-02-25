Gwiazda "Czarnobyla" w nowym filmie Martina Scorsesego

Wczoraj informowaliśmy o tym, że Martin Scorsese rozpoczął prace na planie thrillera psychologicznego "What Happens at Night". Do tej pory wiedzieliśmy, że w filmie zagrają Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mads Mikkelsen i Patricia Clarkson. Teraz w sieci pojawiła się informacja o kolejnej gwieździe w obsadzie.
Co wiemy o nowym filmie Scorsesego?
W filmie zagra Jared Harris - ceniony brytyjski aktor znany m.in. z seriali "The Crown" i "Czarnobyl" i filmów "Lincoln" oraz "Sprzymierzeni". Getty Images © Noam Galai
Ostatnio mogliśmy go oglądać w "Domu pełnym dynamitu
", a w przyszłości zaliczy występ także w filmie "Reykjavik
", gdzie zagra Michaiła Gorbaczowa
. Zdjęcia do tej produkcji zostały już zakończone.
Scenariusz "What Happens at Night
" powstał na podstawie powieści Petera Camerona
. Napisał go Patrick Marber
. To historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie. Całość ma być utrzymana w onirycznym klimacie.
Film realizowany jest we wspołpracy z Apple Original Films. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.
