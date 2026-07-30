Jared Leto zaprzecza oskarżeniom o przemoc seksualną. Wydał oświadczenie

Jared Leto stanowczo zaprzeczył zarzutom dotyczącym przestępstw na tle seksualnym, które pojawiły się w nowym dokumencie BBC poświęconym aktorowi i muzykowi. W produkcji "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret" wypowiada się dziesięć kobiet, z których część oskarża go o przemoc seksualną, do której miało dochodzić, gdy były nastolatkami.
Leto wydał krótkie oświadczenie
W oświadczeniu dla The Hollywood Reporter Leto
stwierdził: Nigdy w życiu nikogo nie napastowałem seksualnie. Te zarzuty są absolutnie i kategorycznie fałszywe.
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Przypomnijmy, że według cytowanych w dokumencie czterech kobiet do spotkań z Leto
miało dochodzić w latach 2002–2016. Jedna z kobiet twierdzi, że została przez niego napadnięta seksualnie w łazience motelu, gdy miała 17 lat. Inna utrzymuje, że uprawiała z Leto
seks w Kalifornii również jako 17-latka. W dokumencie twierdzi, że aktor miał zlekceważyć jej obawy dotyczące wieku zgody obowiązującego w tym stanie. Kolejna rozmówczyni oskarża Leto
o grooming. Według jej relacji, gdy miała 16 lat, miał wielokrotnie wykonywać do niej telefony o jednoznacznie seksualnym charakterze i przynajmniej raz proponować jej seks. Kobieta twierdzi również, że później otrzymała umowę o zachowaniu poufności, która miała uniemożliwić jej publiczne opowiadanie o relacji z aktorem. Nie podpisała dokumentu. BBC podaje, że widziało tę umowę, a część relacji miała zostać potwierdzona przez przyjaciół i członków rodzin kobiet.
Pozostałe rozmówczynie opowiadają między innymi o telefonach od Leto
, które miały mieć "dziwny i często bardzo seksualny" charakter. Jedna z nich twierdzi również, że podczas wydarzenia związanego z podpisywaniem autografów aktor wygłosił obsceniczny komentarz dotyczący piersi 14-latki.
To nie pierwszy raz, gdy Leto
mierzy się z podobnymi oskarżeniami. W czerwcu 2025 roku jego przedstawiciele zaprzeczyli zarzutom o niewłaściwe zachowania seksualne i nieodpowiednie relacje z kobietami po publikacji materiału "Air Mail", w którym wypowiedziało się dziewięć kobiet. Większość z nich zachowała anonimowość.