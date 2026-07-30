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Jared Leto zaprzecza oskarżeniom o przemoc seksualną. Wydał oświadczenie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jared+Leto+zaprzecza+oskar%C5%BCeniom+o+przemoc+seksualn%C4%85+z+dokumentu+BBC+%22Jared+Leto%3A+Hollywood%E2%80%99s+Dark+Secret%22-167821
Jared Leto zaprzecza oskarżeniom o przemoc seksualną. Wydał oświadczenie
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison/GA
Jared Leto stanowczo zaprzeczył zarzutom dotyczącym przestępstw na tle seksualnym, które pojawiły się w nowym dokumencie BBC poświęconym aktorowi i muzykowi. W produkcji "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret" wypowiada się dziesięć kobiet, z których część oskarża go o przemoc seksualną, do której miało dochodzić, gdy były nastolatkami.

Leto wydał krótkie oświadczenie



W oświadczeniu dla The Hollywood Reporter Leto stwierdził: Nigdy w życiu nikogo nie napastowałem seksualnie. Te zarzuty są absolutnie i kategorycznie fałszywe.

GettyImages-2239453235.jpg Getty Images © NBC


Przypomnijmy, że według cytowanych w dokumencie czterech kobiet do spotkań z Leto miało dochodzić w latach 2002–2016. Jedna z kobiet twierdzi, że została przez niego napadnięta seksualnie w łazience motelu, gdy miała 17 lat. Inna utrzymuje, że uprawiała z Leto seks w Kalifornii również jako 17-latka. W dokumencie twierdzi, że aktor miał zlekceważyć jej obawy dotyczące wieku zgody obowiązującego w tym stanie. Kolejna rozmówczyni oskarża Leto o grooming. Według jej relacji, gdy miała 16 lat, miał wielokrotnie wykonywać do niej telefony o jednoznacznie seksualnym charakterze i przynajmniej raz proponować jej seks. Kobieta twierdzi również, że później otrzymała umowę o zachowaniu poufności, która miała uniemożliwić jej publiczne opowiadanie o relacji z aktorem. Nie podpisała dokumentu. BBC podaje, że widziało tę umowę, a część relacji miała zostać potwierdzona przez przyjaciół i członków rodzin kobiet.

Pozostałe rozmówczynie opowiadają między innymi o telefonach od Leto, które miały mieć "dziwny i często bardzo seksualny" charakter. Jedna z nich twierdzi również, że podczas wydarzenia związanego z podpisywaniem autografów aktor wygłosił obsceniczny komentarz dotyczący piersi 14-latki.

To nie pierwszy raz, gdy Leto mierzy się z podobnymi oskarżeniami. W czerwcu 2025 roku jego przedstawiciele zaprzeczyli zarzutom o niewłaściwe zachowania seksualne i nieodpowiednie relacje z kobietami po publikacji materiału "Air Mail", w którym wypowiedziało się dziewięć kobiet. Większość z nich zachowała anonimowość.

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