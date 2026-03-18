Newsy Jason Bateman dla Netflixa. W głównych rolach Woody Harrelson i Sam Rockwell
Deadline / autor: /
Jason Bateman wraca do współpracy z platformą Netflix. Tym razem wyreżyseruje dla streamingowego giganta film pod tytułem "The Cackling of the Dodos". Główne role zagrają w nim Woody Harrelson i Sam Rockwell.

Woody Harrelson

"The Cackling of the Dodos" – Woody Harrelson i Sam Rockwell na ekranie


"The Cackling of the Dodos" zapowiada się jako historia z pogranicza czarnej komedii i kryminału. Bohaterem jest George, rolnik z małego miasteczka, który trafia na zwłoki ukryte w silosie. I to dopiero początek jego problemów, bo szef szybko wciąga go w kompletnie nieogarniętą próbę zamiecenia wszystkiego pod dywan.

Sam Rockwell
Za scenariusz odpowiada pisarz Rye Curtis. Dla Batemana będzie to kolejny wspólny projekt z Netflixem po serialach "Ozark" oraz "Black Rabbit".

Projekt ogłoszono podczas prezentacji platformy. 

Woody Harrelson i Sam Rockwell – ostatnie projekty


Rockwella nagrodzonego Oscarem za rolę drugoplanową w "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" oglądaliśmy ostatnio w takich filmach, jak "Baw się dobrze i przeżyj", "Argylle - Tajny szpieg" oraz 3. sezonie "Białego Lotosu". Harrelson nominowany natomiast do Oscara trzykrotnie wystąpił niedawno m.in. w "Iluzji 3", "Ostatnim oddechu" i "Elli McCay" z Emmą Mackey w roli głównej. 

