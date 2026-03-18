Jason Bateman dla Netflixa. W głównych rolach Woody Harrelson i Sam Rockwell

Jason Bateman wraca do współpracy z platformą Netflix. Tym razem wyreżyseruje dla streamingowego giganta film pod tytułem "The Cackling of the Dodos". Główne role zagrają w nim Woody Harrelson i Sam Rockwell.
"The Cackling of the Dodos" – Woody Harrelson i Sam Rockwell na ekranie
zapowiada się jako historia z pogranicza czarnej komedii i kryminału. Bohaterem jest George, rolnik z małego miasteczka, który trafia na zwłoki ukryte w silosie. I to dopiero początek jego problemów, bo szef szybko wciąga go w kompletnie nieogarniętą próbę zamiecenia wszystkiego pod dywan.
Za scenariusz odpowiada pisarz Rye Curtis. Dla Batemana
będzie to kolejny wspólny projekt z Netflixem po serialach "Ozark
" oraz "Black Rabbit
".
Projekt ogłoszono podczas prezentacji platformy.
Woody Harrelson i Sam Rockwell – ostatnie projektyRockwella
nagrodzonego Oscarem za rolę drugoplanową w "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri
" oglądaliśmy ostatnio w takich filmach, jak "Baw się dobrze i przeżyj
", "Argylle - Tajny szpieg
" oraz 3. sezonie "Białego Lotosu
". Harrelson
nominowany natomiast do Oscara trzykrotnie wystąpił niedawno m.in. w "Iluzji 3
", "Ostatnim oddechu
" i "Elli McCay
" z Emmą Mackey
w roli głównej.