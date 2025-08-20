Jason Momoa i David Leitch łączą siły. Stworzą "Raid" na pirackim statku?

Jason Momoa i David Leitch pracują nad widowiskiem "The Pirate". Projekt na podstawie scenariusza autorstwa Willa Dunna powstaje dla Amazon MGM Studios.
Co wiemy o "The Pirate"?
Szczegóły fabuły "The Pirate
" trzymane są w tajemnicy. Projekt opisywany jest jako "Raid
" na pirackim statku. Leitch
i Kelly McCormick
oraz Momoa
prowadzą negocjacje w sprawie stanowiska producentów. Jeśli się one powiodą, film powstanie pod banerem należących do nich studiów – 87North i On the Ram. Leitch ma też zasiąść na krześle reżysera. Na razie nie wiadomo, czy rola Momoi ograniczy się do produkcji, czy będzie także gwiazdą filmu.
Ostatnie projekty Jasona Momoi
W ostatnich latach Jason Momoa
wystąpił m.in. w takich widowiskach jak "Diuna
", "Szybcy i wściekli 10
" czy "Aquaman i zaginione królestwo
", "Minecraft: Film
" oraz serialu "See
". Aktualnie jego filmografię zamyka emitowany na Apple TV+ miniserial "Wódz wojownik
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. widowisko "Supergirl: Woman of Tomorrow
", w którym wcieli się w postać Lobo.
KAelly McCormick i David Leitch na premierze filmu "Love Hurts"
Skąd znamy Davida Leitcha?David Leitch
karierę zaczynał jako kaskader (dublował m.in. Brada Pitta
i Jeana-Claude'a Van Damme'a
). Jako reżyser zadebiutował akcyjniakiem "Atomic Blonde
". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "Deadpool 2
", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw
", "Bullet Train
" i "Kaskader
".
Zobacz zwiastun miniserialu "Wódz wojownik"
Dramat historyczny "Wódz wojownik
" to opowieść o zjednoczeniu Hawajów. Jason Momoa
wciela się w Ka'lanę, który dołącza do krwawej kampanii, by zjednoczyć walczące ze sobą królestwa i uchronić je przed kolonizacją. Zobaczcie zwiastun: