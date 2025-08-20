Newsy Filmy Jason Momoa i David Leitch łączą siły. Stworzą "Raid" na pirackim statku?
Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Darryl Oumi
Jason Momoa i David Leitch pracują nad widowiskiem "The Pirate". Projekt na podstawie scenariusza autorstwa Willa Dunna powstaje dla Amazon MGM Studios.

Co wiemy o "The Pirate"?


Szczegóły fabuły "The Pirate" trzymane są w tajemnicy. Projekt opisywany jest jako "Raid" na pirackim statku. Leitch i Kelly McCormick  oraz Momoa prowadzą negocjacje w sprawie stanowiska producentów. Jeśli się one powiodą, film powstanie pod banerem należących do nich studiów – 87North i On the Ram. Leitch ma też zasiąść na krześle reżysera. Na razie nie wiadomo, czy rola Momoi ograniczy się do produkcji, czy będzie także gwiazdą filmu.

Ostatnie projekty Jasona Momoi


W ostatnich latach Jason Momoa wystąpił m.in. w takich widowiskach jak "Diuna", "Szybcy i wściekli 10" czy "Aquaman i zaginione królestwo", "Minecraft: Film" oraz serialu "See". Aktualnie jego filmografię zamyka emitowany na Apple TV+ miniserial "Wódz wojownik". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. widowisko "Supergirl: Woman of Tomorrow", w którym wcieli się w postać Lobo.

GettyImages-2197030896.jpg Getty Images © Gilbert Flores
KAelly McCormick i David Leitch na premierze filmu "Love Hurts"

Skąd znamy Davida Leitcha?


David Leitch karierę zaczynał jako kaskader (dublował m.in. Brada Pitta i Jeana-Claude'a Van Damme'a). Jako reżyser zadebiutował akcyjniakiem "Atomic Blonde". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "Deadpool 2", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Bullet Train" i "Kaskader".

Zobacz zwiastun miniserialu "Wódz wojownik"


Dramat historyczny "Wódz wojownik" to opowieść o zjednoczeniu Hawajów. Jason Momoa wciela się w Ka'lanę, który dołącza do krwawej kampanii, by zjednoczyć walczące ze sobą królestwa i uchronić je przed kolonizacją. Zobaczcie zwiastun: 


