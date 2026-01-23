Newsy Filmy Multimedia Jason Momoa jako Lobo w zwiastunie "Supergirl: Woman of Tomorrow"
Jason Momoa jako Lobo w zwiastunie "Supergirl: Woman of Tomorrow"

Warner Bros i DC Studios zaprezentowali nowy teaserowy zwiastun adaptacji komiksu "Supergirl: Woman of Tomorrow". Prócz tytułowej postaci (Milly Alcock) zobaczycie w nim również kosmicznego łowcę głów Lobo granego przez Jasona Momoę.    

Lobo to kosmita z planety Czarnia - łowca głów i morderca na zlecenie. Poza niezwykłą brutalnością charakteryzuje się nadzwyczajnymi mocami – praktycznie nie da się go zabić. Potrafi się zregenerować po każdej opresji, przeżyje strzał w głowę, a nawet przepołowienie. Jego twórcy – Roger Slifer i rysownik Keith Giffen –-wymyślili go jako krwawą parodią Wolverine'a z komiksów Marvela.  

Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow" sięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów. 



Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty.  

"Supergirl: Woman of Tomorrow" wejdzie do kin w czerwcu 2026 roku.

