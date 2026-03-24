Jason Reitman i Ian Shorr nakręcą thriller "71 Minutes" z nadprzyrodzonymi mocami

Jason Reitman ("W chmurach", "Tully", "Pogromcy duchów. Dziedzictwo") i Ian Shorr łączą siły przy nowym projekcie dla Sony Pictures. Chodzi o thriller z nadprzyrodzonymi mocami pod tytułem "71 Minutes". Projekt już na etapie scenariusza wywołał niemałe zamieszanie w branży. Tekst Shorra był rozchwytywany – o prawa walczyło ponad 20 firm, zanim ostatecznie zdobyło je Sony.
"71 Minutes" – o czym opowie film?
Fabuła "71 Minutes
" będzie się rozgrywała w czasie rzeczywistym. Bohater ma dokładnie 71 minut, by uciec ścigającym go ludziom – zanim wzejdzie słońce. Brzmi jak klasyczny "wyścig z czasem", ale w historii przewidziany jest nadprzyrodzony twist.
Na razie nie wiadomo, czy Reitman
zajmie się również reżyserią, z całą pewnością będzie jednak film produkował wraz ze swoją firmą Ghost Corp.
Dla Shorra
to z kolei bardzo dobry moment w karierze. Scenarzysta, który wcześniej napisał "W nieskończoność
" dla Paramount+, ma obecnie ręce pełne roboty – jego kolejny projekt dla Warner Bros., czyli "Shiver
" w reżyserii Tima Millera
z Keanu Reevesem
w roli głównej jest już w trakcie realizacji.
