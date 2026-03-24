Jason Reitman i Ian Shorr nakręcą thriller "71 Minutes" z nadprzyrodzonymi mocami

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Matei Horvath
Jason Reitman ("W chmurach", "Tully", "Pogromcy duchów. Dziedzictwo") i Ian Shorr łączą siły przy nowym projekcie dla Sony Pictures. Chodzi o thriller z nadprzyrodzonymi mocami pod tytułem "71 Minutes". Projekt już na etapie scenariusza wywołał niemałe zamieszanie w branży. Tekst Shorra był rozchwytywany – o prawa walczyło ponad 20 firm, zanim ostatecznie zdobyło je Sony.

"71 Minutes" – o czym opowie film?



Fabuła "71 Minutes" będzie się rozgrywała w czasie rzeczywistym. Bohater ma dokładnie 71 minut, by uciec ścigającym go ludziom – zanim wzejdzie słońce. Brzmi jak klasyczny "wyścig z czasem", ale w historii przewidziany jest nadprzyrodzony twist.

Na razie nie wiadomo, czy Reitman zajmie się również reżyserią, z całą pewnością będzie jednak film produkował wraz ze swoją firmą Ghost Corp. 

Dla Shorra to z kolei bardzo dobry moment w karierze. Scenarzysta, który wcześniej napisał "W nieskończoność" dla Paramount+, ma obecnie ręce pełne roboty – jego kolejny projekt dla Warner Bros., czyli "Shiver" w reżyserii Tima Millera z Keanu Reevesem w roli głównej jest już w trakcie realizacji.

"W chmurach" – zobacz zwiastun



Ryan Bingham (George Clooney) to profesjonalista specjalizujący się w "doradztwie dotyczącym zmian w karierze zawodowej" (eufemistyczne ujęcie zwalniania pracowników). Życie Ryana to ciągła podróż, jego mieszkanie to tylko puste miejsce. Podczas jednej z podroży poznaje Alex (Vera Farmiga) i zaczyna myśleć o zmianie stylu życia. Czy tak się stanie?




