Jason Statham zagra… Jasona Stathama? Tymczasem w niedzielę w TV mocny hit kina akcji!

Jason Statham – uwielbiany "twardziel Hollywood", którego nazwisko w obsadzie jest gwarancją mocnego kina akcji na najwyższych obrotach. Widowiskowe sceny walki, wyścigi samochodowe, spektakularne popisy kaskaderskie to główne motywy filmów, w których gra, od "Transportera" po "Pszczelarza". I wciąż zaskakuje swoich fanów - efektem tego ma być szykowana na 2027 komedia pod wymownym tytułem "Jason Statham Stole My Bike", w której podobno sparodiuje samego siebie.
Tymczasem telewizyjny kanał TV Puls, w którym znajdziecie m.in. dobre kino akcji, zaprasza Was na jeden z bardziej kultowych filmów z udziałem Stathama
– "Mechanik: Konfrontacja
" – emisja w niedzielę 18.10. o godz. 20.00.
"Zabójca"
W kolejną niedzielę 25.10. o godz. 20.00, również na TV Puls, czeka Was spotkanie z Jasonem Stathamem
, tym razem w filmie "Zabójca
", w którym partneruje mu Jet Li
.
A jeśli nie macie planów na pochmurne, październikowe wieczory, to pamiętajcie, że w TV Puls codziennie o 20.00 znajdziecie film dla siebie – dość, by polecić w nadchodzących dniach takie tytuły jak m.in. "Zbrodnie pamięci
" (premiera w telewizji naziemnej) z Michaelem Keatonem
, Alem Pacino
i Joanną Kulig
(21.10. o godz. 20.00), czy dwa filmy akcji z Johnem Travoltą
– "Jestem zemstą
" emisja 19.10. o godz. 20.00 i "Mob Land
" – emisja 26.10. o godz. 20.00.
Pełną filmową ofertę Telewizji Puls znajdziecie na: https://filmy.tvpuls.pl/
.
Informacja sponsorowana