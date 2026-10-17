Newsy Jason Statham zagra… Jasona Stathama? Tymczasem w niedzielę w TV mocny hit kina akcji!
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Jason Statham zagra… Jasona Stathama? Tymczasem w niedzielę w TV mocny hit kina akcji!

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Jason Statham zagra… Jasona Stathama? Tymczasem w niedzielę w TV mocny hit kina akcji!
źródło: materialy promocyjne
Jason Statham – uwielbiany "twardziel Hollywood", którego nazwisko w obsadzie jest gwarancją mocnego kina akcji na najwyższych obrotach. Widowiskowe sceny walki, wyścigi samochodowe, spektakularne popisy kaskaderskie to główne motywy filmów, w których gra, od "Transportera" po "Pszczelarza". I wciąż zaskakuje swoich fanów - efektem tego ma być szykowana na 2027 komedia pod wymownym tytułem "Jason Statham Stole My Bike", w której podobno sparodiuje samego siebie.  

Tymczasem telewizyjny kanał TV Puls, w którym znajdziecie m.in. dobre kino akcji, zaprasza Was na jeden z bardziej kultowych filmów z udziałem Stathama – "Mechanik: Konfrontacja" – emisja w niedzielę 18.10. o godz. 20.00.

"Zabójca"

W kolejną niedzielę 25.10. o godz. 20.00, również na TV Puls, czeka Was spotkanie z Jasonem Stathamem, tym razem w filmie "Zabójca", w którym partneruje mu Jet Li

A jeśli nie macie planów na pochmurne, październikowe wieczory, to pamiętajcie, że w TV Puls codziennie o 20.00 znajdziecie film dla siebie – dość, by polecić w nadchodzących dniach takie tytuły jak m.in. "Zbrodnie pamięci" (premiera w telewizji naziemnej) z Michaelem Keatonem, Alem Pacino i Joanną Kulig (21.10. o godz. 20.00), czy dwa filmy akcji z Johnem Travoltą – "Jestem zemstą" emisja 19.10. o godz. 20.00 i "Mob Land" – emisja 26.10. o godz. 20.00.

Pełną filmową ofertę Telewizji Puls znajdziecie na: https://filmy.tvpuls.pl/.
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