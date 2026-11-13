Jason Voorhees wraca na ekrany kin. Będzie nowy "Piątek trzynastego"

Nie było lepszego dnia, żeby ogłosić taką informację - w piątek trzynastego dowiedzieliśmy się, że Jason Voorhees powróci na ekrany kin. Po blisko dwóch dekadach od premiery ostatniej kinowej odsłony "Piątku trzynastego" powstanie kolejny film z kultowej serii horrorów. Za kamerą stanie Steve Miner, reżyser dwóch wcześniejszych części cyklu, a premierę zaplanowano na 2027 rok.
Weteran serii reżyserem Miner
ma szczególne miejsce w historii franczyzy. To on wyreżyserował "Piątek trzynastego II
", w którym Jason
po raz pierwszy posługiwał się maczetą, oraz "Piątek trzynastego III
", gdzie po raz pierwszy pojawiła się jego charakterystyczna hokejowa maska. Scenariusz nowego filmu przygotuje David Fliegel.
Produkcja wraca do niezależnych korzeni serii - sfinansuje ją i wyprodukuje rodzina Barsamian, która kontroluje prawa do marki za pośrednictwem firmy Horror, Inc.
W przedsięwzięcie zaangażują się również CatchLight Studios, mające na koncie między innymi horrory "Heretic
" i "Umma
", oraz Cineverse. Ta ostatnia firma zajmie się dystrybucją filmu w Ameryce Północnej, także w kinach. Twórcy zapowiadają produkcję realizowaną z wykorzystaniem efektów praktycznych, co ma być ukłonem w stronę wieloletnich fanów serii.
Nowy film będzie trzynastą kinową odsłoną cyklu i pierwszą od rebootu z 2009 roku. Powstaje w czasie, gdy marka ponownie zyskuje rozgłos za sprawą serialu "Crystal Lake
", przygotowanego przez Peacock i A24. Produkcja, której wszystkie osiem odcinków zadebiutowało 15 października, opowiada o wydarzeniach poprzedzających historię znaną z filmów. W obsadzie znaleźli się Linda Cardellini
jako Pamela Voorhees oraz Callum Vinson
w roli młodego Jasona.
Seria "Piątek trzynastego
" rozpoczęła się w 1980 roku od niskobudżetowego horroru Seana S. Cunninghama
. Przez kolejne dekady doczekała się licznych kontynuacji, a jej filmy zarobiły łącznie blisko 450 milionów dolarów na całym świecie.
"Piątek trzynastego" (2009) - zwiastun