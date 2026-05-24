Jason Voorhees wreszcie w grze "Dead by Daylight"! Zobacz zwiastun

Na ten moment gracze czekali całe 10 lat. Ale w końcu się doczekali. Behaviour Interactive właśnie ogłosiło, że Jason Voorhees pojawi się jako zabójca w grze "Dead by Daylight".

Dlaczego tyle lat czekaliśmy na Jasona w "Dead by Daylight"?

Gra "Dead by Daylight" debiutowała w 2016 roku. Gracz wciela się w jedną z czterech ofiar ściganych przez maniakalnego szaleńca lub we wspomnianego oprawcę. Naszym zadaniem jest przetrwanie oraz przechytrzenie zabójcy, którego poznajemy dopiero przy pierwszym kontakcie z nim. Wcielający się w mordercę ma do wyboru jednego z kilku "złych" osobników, z których każdy dysponuje innymi cechami i umiejętnościami. Ofiary, by zwiększyć szanse na przeżycie, powinny ze sobą współpracować, jednak muszą mieć także na uwadze swoje szanse i być gotowe poświęcić kogoś w imię własnych celów. 

 
Na przestrzeni lat zabójcami były największe ikony horrorów: Freddy Krueger, Michael Myers, Pinhead i Leatherface. Jednak do teraz nie było wśród nich Jasona. Voorhees zadebiutuje w "Dead by Daylight" 16 czerwca.

Dlaczego tak późno? Wszystko przez grę "Friday the 13th: The Game". Bezpośrednia konkurencja "Dead by Daylight" debiutowała w 2017 roku, co zablokowało na lata możliwość pojawianie się Jasona gdzie indziej. "Friday the 13th: The Game" nie powtórzył sukcesu "Dead by Daylight" i stracił wsparcie dewelopera jeszcze w 2020 roku. Jednak problemy z licencją trwały przez wiele kolejnych lat (właściciele praw walczyli ze sobą o to, komu co się należy, co sprawiło, że również nowego filmu o Jasonie nie było od lat). Dopiero niedawno sprawa się wyjaśniła, co otworzyło drogę do pojawianie się Jasona w "Dead by Daylight".

