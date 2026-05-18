Javier Bardem uderza w światowych przywódców i toksyczną męskość. Mówi też o Palestynie

Javier Bardem podczas Festiwalu Filmowego w Cannes mówił nie tylko o swoim nowym filmie "The Beloved", ale też o polityce, mediach i toksycznej męskości. Aktor stwierdził, że w Hiszpanii zbyt łatwo normalizuje się przemoc wobec kobiet, a źródeł problemu upatruje właśnie w kulturze "macho".
Bardem jest gotowy ponieść konsekwencje
Bardem powiedział: Jesteśmy krajem bardzo szowinistycznym. Co miesiąc średnio dwie kobiety giną z rąk byłych partnerów lub mężów. To niewiarygodne, że zdążyliśmy to w pewnym sensie znormalizować. Bardem skrytykował też światowych przywódców, wymieniając m.in. Donalda Trumpa, Władimira Putina i Benjamina Netanjahu. Według niego ich działania są przejawem "toksycznego, męskiego zachowania", które prowadzi do przemocy i konfliktów.
Aktor odniósł się również do sytuacji w Strefie Gazy. Przyznał, że zabieranie głosu w tej sprawie może budzić strach, ale nie zamierza milczeć. Trzeba umieć spojrzeć sobie w lustro. Nie mam planu B. Jeśli wiążą się z tym konsekwencje, jestem gotów je ponieść
.
Zdaniem Bardema
w Hollywood zmienia się nastawienie do publicznego wspierania Palestyńczyków. Aktor uważa, że coraz więcej osób dostrzega skalę tragedii i nie chce już jej ignorować. Sam stwierdził, że ludobójstwo w Strefie Gazy jest faktem
, a jeśli ktoś usprawiedliwia te działania lub milczy na ten temat, to sam opowiada się za ludobójstwem.
Gwiazdor skomentował także sytuację na rynku mediów i technologii. Bardem
wyraził obawy dotyczące koncentracji wpływów w branży informacyjnej i rosnącej roli mediów społecznościowych. Nie ma dziś prawdziwej demokracji w mediach. To bardzo niebezpieczna sytuacja. "The Beloved"
w reżyserii Rodrigo Sorogoyena zostało bardzo dobrze przyjęte po premierze. Zarys fabuły jest następujący: Znany reżyser i jego niespełniona aktorsko córka kręcą razem film.
Fragment wypowiedzi Bardema w Cannes